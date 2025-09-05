الجمعة 05 سبتمبر 2025
رشاد عبده: الحكومة واهمة لو تصورت أن عدم كشف الأزمات والمشاكل يخلق انطباعا جيدا عن الاقتصاد

الدكتور رشاد عبده
الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، فيتو

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن الحكومة تتصور أن عدم الكشف عن الأزمات والمشاكل، سوف يخلق انطباعًا جيدًا في الاقتصاد ويجذب من خلاله الاستثمارات الأجنبية للسوق، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يتم وفق نظرة الحكومة، لأن المستثمر يبحث عن العديد من العوامل في الأسواق التي يرغب في الاستثمار بها، بداية من تصنيفات المؤسسات العالمية، وسعر الصرف ومناخ الاستثمار، والقضاء على الفساد والبيروقراطية، حتى يلجأ لاتخاذ قراره بهذا الشأن.

أزمات دول العالم الثالث

وأضاف عبده، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه في عام 2020 الدولة تعرضت للعديد من الأزمات بسبب كورونا، وتوقفت حركة العمل مما انعكس على انخفاض دخل المواطنين بشكل كبير، حيث كان عام استثنائي بالنسبة للمصريين والعالم، وهذا ما يجعلنا في حاجة ماسة لتقارير قريبة يمكن أن نعتمد عليها في التوجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة، والأزمة التي يعاني منها دول العالم الثالث هي عدم الاعتماد على البيانات أو الأرقام في تحديد توجهات الحكومات في مختلف الاتجاهات.

خبير اقتصادي: تحديد نسبة الفقر عند 35.7% مؤشر إنذار مبكر

محمود عنبر: غياب تقرير الفقر وتغيير منهجية القياس يثيران علامات استفهام

"رمانة ميزان" الشرق الأوسط

وتابع: من المعروف أن مصر تعد واحدة من أهم الدول في إفريقيا والعالم، وتعتبر "رمانة ميزان" الشرق الأوسط، مما يجعلنا أمام تحدي كبير في مسألة البيانات والمعلومات التي تساعد متخذي القرار في بناء استراتيجيات والقرارات المستقبلية لحل الأزمات والتحديات التي تتعرض لها.

