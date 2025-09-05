الأكبر من نوعها، خطة عسكرية أوروبية لنشر قوات برية في أوكرانيا

وضع قادة الجيوش الأوروبية خطة مفصلة لنشر قوات برية في أوكرانيا تهدف إلى إحباط أي روسي محتمل.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن دبلوماسي أوروبي، اليوم الجمعة، أن أن الخطة تشمل قوة تدريب مخصصة لتأهيل الجيش الأوكراني، وقوة أخرى تهدف إلى إحباط أي روسي محتمل.

وأضاف الدبلوماسي أن الخطة تتضمن التزامات بنشر أكثر من 10 آلاف جندي في أوكرانيا، في خطوة تعتبر الأكبر من نوعها منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأفادت الصحيفة، نقلًا عن مصدر مطلع، أن الدوريات الجوية فوق أوكرانيا ستنطلق من قوات متمركزة خارج البلاد لضمان مراقبة المنطقة واستجابة سريعة لأي تهديد.

وفي سياق منفصل، أكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، أنه أبلغ القادة الأوروبيين أن الرئيس دونالد ترامب، منفتح لعقد قمة ثلاثية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيرة الأوكراني، فلوديمير زيلنسكي.

وكان ترامب قد كشف عن وضع معقد يغلف الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن النزاع بين الجانبين هو الأصعب، حسب وصفه.

