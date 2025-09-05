الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الأكبر من نوعها، خطة عسكرية أوروبية لنشر قوات برية في أوكرانيا

نشر قوات برية في
نشر قوات برية في أوكرانيا، فيتو

وضع قادة الجيوش الأوروبية خطة مفصلة لنشر قوات برية في أوكرانيا  تهدف إلى إحباط أي روسي محتمل.

 

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن دبلوماسي أوروبي، اليوم الجمعة، أن أن الخطة تشمل قوة تدريب مخصصة لتأهيل الجيش الأوكراني، وقوة أخرى تهدف إلى إحباط أي روسي محتمل.

وأضاف الدبلوماسي أن الخطة تتضمن التزامات بنشر أكثر من 10 آلاف جندي في أوكرانيا، في خطوة تعتبر الأكبر من نوعها منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

 

وأفادت الصحيفة، نقلًا عن مصدر مطلع، أن الدوريات الجوية فوق أوكرانيا ستنطلق من قوات متمركزة خارج البلاد لضمان مراقبة المنطقة واستجابة سريعة لأي تهديد.
وفي سياق منفصل، أكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، أنه أبلغ القادة الأوروبيين أن الرئيس دونالد ترامب، منفتح لعقد قمة ثلاثية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيرة الأوكراني، فلوديمير زيلنسكي.

وكان ترامب قد كشف عن وضع معقد يغلف الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن النزاع بين الجانبين هو الأصعب، حسب وصفه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قادة الجيوش الأوروبية نشر قوات برية في أوكرانيا دبلوماسي اوروبي الجيش الاوكراني الحرب الروسية الأوكرانية المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الرئيس دونالد ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فلوديمير زيلنسكي

الأكثر قراءة

رشاد عبده: الحكومة واهمة لو تصورت أن عدم كشف الأزمات والمشاكل يخلق انطباعا جيدا عن الاقتصاد

بث مباشر لمباراة الأرجنتين ضد فنزويلا في تصفيات كأس العالم 2026

بأمر من صدام حفتر، الجيش الليبي يفتح تحقيقا عاجلا في مقتل مصري على يد الشرطة العسكرية

تحسن جديد في درجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الجمعة

ميسي يبدع في ليلة وداعه، أهداف مباراة الأرجنتين وفنزويلا بتصفيات كأس العالم (فيديو)

ارتفع عددهم إلى 14 شخصا، أسماء مصابي انقلاب ميكروباص بـ"معازيم فرح" في قنا

هل تخلت ياسمين عبد العزيز عن بدرية طلبة بعد شائعة تجارة الأعضاء؟ الفنانة تجيب

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة، أبرزها مصر ضد إثيوبيا

خدمات

المزيد

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 5 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 5 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 5 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads