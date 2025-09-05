ميسي يبدع في ليلة وداعه، أهداف مباراة الأرجنتين وفنزويلا بتصفيات كأس العالم (فيديو)

بثنائية أسطورية لـ ميسي، حقق منتخب الأرجنتين فوزًا كبيرًا على فنزويلا فجر الجمعة على ملعب المونيمونتال في بوينس آيرس، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، بثلاثية نظيفة.

وشهدت المباراة تألق ليونيل ميسي الذي كان يلعب المباراة الأخيرة له مع المنتخب على الأراضي الأرجنتينية.

ميسي يقود منتخب الأرجنتين للفوز بثلاثية نظيفة على منتخب فنزويلا في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات 🔚



شاهد أهداف المباراة 📺⤵️#تصفيات_أمريكا_لكأس_العالم 2026#الأرجنتين_فنزويلا | #SSC pic.twitter.com/gQcDwrshku September 5, 2025



أهداف مباراة الأرجنتين ضد فنزويلا

سجل ميسي هدف الأرجنتين ضد فنزويلا الأول في الدقيقة 39 بطريقة أسطورية.

وأضاف لاوتارو مارتينيز الثاني في الدقيقة 76.

رأسية لاوتارو تعلن عن ثاني أهداف المنتخب الأرجنتيني ⚽



الأرجنتين 2 × 0 فنزويلا#تصفيات_أمريكا_لكأس_العالم 2026#الأرجنتين_فنزويلا | #SSC pic.twitter.com/JsnuzFJPEG — SSC (@ssc_sports) September 5, 2025

وتمكن ميسي من إحراز هدفه الثاني والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 80، ليوقع البرغوث على ثنائية تاريخية في ختام مبارياته الرسمية وسط جماهيره.

الأسطورة ميسي يضيف ثالث الأهداف بعد عرضية مميزة من ألمادا 🔥⚽



الأرجنتين 3 × 0 فنزويلا#تصفيات_أمريكا_لكأس_العالم 2026#الأرجنتين_فنزويلا | #SSC pic.twitter.com/RsqWjsCiYo — SSC (@ssc_sports) September 5, 2025

ميسي يودع جماهير الأرجنتين

واحتشدت جماهير الأرجنتين بالآلاف في مدرجات المونيمونتال، ولم يتمالك ميسي دموعه عقب دخول أرض الملعب للإحماء قبل المباراة ودخل الملعب أثناء النشيد الوطني رفقة أولاده، حيث من المفترض أن تكون مباراة اليوم هي الظهور الرسمي الأخير لبطل العالم 2022 بين جماهيره بعدما أعلن عن نيته الاعتزال عقب مونديال 2026، وكانت مباراة اليوم هي الأخيرة للتانجو على ملعبه في التصفيات.

ورفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 38 نقطة معززا صدارة ترتيب منتخبات أمريكا الجنوبية في تصفيات المونديال، وتجمد رصيد فنزويلا عند 18 نقطة في المركز السابع.

وجاء تشكيل الأرجنتين ضد فنزويلا كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: مولينا، كريستيان روميرو، نيكولاس أوتاميندي - ماركوس أكونيا.

خط الوسط: رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، فرانكو ماستانتونو.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز، تياجو ألمادا.

