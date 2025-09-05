الجمعة 05 سبتمبر 2025
ربما تكون الأخيرة، بكاء ميسي يزلزل جماهير الأرجنتين قبل لقاء فنزويلا بتصفيات المونديال (فيديو)

في لقطة تبدو الأقرب لأن تكون آخر ظهور له في تصفيات كأس العالم أمام جماهير بلاده، ظهر الأسطورة ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين باكيًا أثناء عمليات الإحماء قبل مواجهة فنزويلا فجر اليوم الجمعة على ملعب المونيمونتال في بوينس آيرس، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وربما تحمل هذه المباراة طابعًا تاريخيًّا بالنسبة إلى الأسطورة ميسي، بعد تأكيدات أنها المباراة الرسمية الأخيرة أمام جماهير التانجو.

وأمس طالب ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين، في مؤتمر صحفي عقده قبل المباراة المرتقبة أمام فنزويلا، الجماهير بالاستمتاع بالنجم ليونيل ميسي في مواجهة فنزويلا والتي يرجح أن تكون المباراة الرسيمة الأخيرة لـ"البرغوث" في وطنه بتصفيات كأس العالم.
 

وقال سكالوني: "ستكون مباراة الغد لحظة مميزة ومؤثرة جدًّا. نحن سعداء بوجود ليونيل هنا، ونأمل أن يتمكن هو والجماهير من الاستمتاع بهذه اللحظة".

لكن اللحظة الأبرز جاءت حين وجه أحد الصحفيين سؤالًا حول مستقبل ميسي مع المنتخب، وهل تعتبر مباراة فنزويلا وداعًا محتملًا له على أرض الأرجنتين؟


فظهر سكالوني متهدجًا، وتملكته العواطف، حتى إنه لم يتمالك دموعه، التي سالت على خديه وسط صمت الحضور.

وأشار سكالوني إلى أن باب الاستمرار ما زال مفتوحًا، لكن القرار الأخير يعود إلى ميسي نفسه، مضيفا "ربما لن تكون هذه آخر مباراة له في الأرجنتين. سنحرص على إشراكه في مباراة أخرى".
 

يستعد منتخب لمواجهة فنزويلا فجر الجمعة على ملعب المونيمونتال في بوينس آيرس، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، في مباراة قد تحمل طابعًا تاريخيًّا بالنسبة للأسطورة ليونيل ميسي.


الأرجنتين ضمنت بالفعل تأهلها إلى مونديال 2026، وتتصدر جدول تصفيات أمريكا الجنوبية، بينما تسعى فنزويلا التي تحتل المركز السابع إلى تعزيز فرصها في حجز مقعد مؤهل مباشرة.

