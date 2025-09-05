ربما تكون الأخيرة، بكاء ميسي يزلزل جماهير الأرجنتين قبل لقاء فنزويلا بتصفيات المونديال (فيديو)

في لقطة تبدو الأقرب لأن تكون آخر ظهور له في تصفيات كأس العالم أمام جماهير بلاده، ظهر الأسطورة ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين باكيًا أثناء عمليات الإحماء قبل مواجهة فنزويلا فجر اليوم الجمعة على ملعب المونيمونتال في بوينس آيرس، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وربما تحمل هذه المباراة طابعًا تاريخيًّا بالنسبة إلى الأسطورة ميسي، بعد تأكيدات أنها المباراة الرسمية الأخيرة أمام جماهير التانجو.

بكاء ميسي في آخر مباراة رسمية له في الأرجنتين pic.twitter.com/slbRtgybep September 4, 2025

وأمس طالب ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين، في مؤتمر صحفي عقده قبل المباراة المرتقبة أمام فنزويلا، الجماهير بالاستمتاع بالنجم ليونيل ميسي في مواجهة فنزويلا والتي يرجح أن تكون المباراة الرسيمة الأخيرة لـ"البرغوث" في وطنه بتصفيات كأس العالم.



أغمضتها كي لا تفيض فأمطرت 💔

pic.twitter.com/PhPxfU3cga — Messi World (@M10GOAT) September 4, 2025

وقال سكالوني: "ستكون مباراة الغد لحظة مميزة ومؤثرة جدًّا. نحن سعداء بوجود ليونيل هنا، ونأمل أن يتمكن هو والجماهير من الاستمتاع بهذه اللحظة".

لكن اللحظة الأبرز جاءت حين وجه أحد الصحفيين سؤالًا حول مستقبل ميسي مع المنتخب، وهل تعتبر مباراة فنزويلا وداعًا محتملًا له على أرض الأرجنتين؟



فظهر سكالوني متهدجًا، وتملكته العواطف، حتى إنه لم يتمالك دموعه، التي سالت على خديه وسط صمت الحضور.

وأشار سكالوني إلى أن باب الاستمرار ما زال مفتوحًا، لكن القرار الأخير يعود إلى ميسي نفسه، مضيفا "ربما لن تكون هذه آخر مباراة له في الأرجنتين. سنحرص على إشراكه في مباراة أخرى".



"شكرًا على كل شيء يا قائدي!" 🔟🫡



💙🏟️ لافتة لميسي في المونيمنتال pic.twitter.com/wXJFMmVneO — بلاد الفضة 🏆 (@ARG4ARB) September 4, 2025

يستعد منتخب لمواجهة فنزويلا فجر الجمعة على ملعب المونيمونتال في بوينس آيرس، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، في مباراة قد تحمل طابعًا تاريخيًّا بالنسبة للأسطورة ليونيل ميسي.



الأرجنتين ضمنت بالفعل تأهلها إلى مونديال 2026، وتتصدر جدول تصفيات أمريكا الجنوبية، بينما تسعى فنزويلا التي تحتل المركز السابع إلى تعزيز فرصها في حجز مقعد مؤهل مباشرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.