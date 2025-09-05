مليار دولار جات له من السما، رجل أعمال يورث كامل ثروته إلى نيمار رغم عدم معرفته به

بثروة مهولة “جات له السما” فاجأ نيمار جونيور، جماهيره، بحصوله على ثروة طائلة وصلت إلى نحو مليار دولار (850 مليون جنيه إسترلينيّ)، من وصية ملياردير لم يسبق أن التقاه.

وكشفت صحيفة RIC البرازيلية أوضحت أن رجل الأعمال الراحل، الذي لم يُكشف عن اسمه، لم يكن له زوجة أو أبناء، وقرر أن يورث كامل ثروته إلى نيمار بسبب ما وصفه بـ"التطابق الشخصي" معه، خاصة في علاقته بوالده، التي وجدها شبيهة بعلاقته بوالده هو.

وتم تسجيل الوصية رسميًا أمام شاهدين في مدينة بورتو أليجري يوم 12 يونيو الماضي.



ثروة نيمار قبل الوصية

وتقدر ثروة نيمار تُقدر بحوالي 260 مليون جنيه إسترليني، جمعها من مسيرته الطويلة مع أندية برشلونة وباريس سان جيرمان وأخيرًا الهلال السعودي، إلى جانب عقود الرعاية الضخمة.

ومنحه انتقاله إلى الهلال عام 2023 راتبًا أسبوعيًا يقدر بـ2.5 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى امتيازات فاخرة، منها قصر ضخم يضم 25 غرفة وحمام سباحة وثلاثة ساونات، مع طاقم خدمي دائم، بالإضافة إلى طائرة خاصة وثلاث سيارات فارهة، فضلًا عن أربع سيارات مرسيدس لأفراد حاشيته.





العودة إلى سانتوس

بعد تجربته في السعودية، عاد نيمار إلى ناديه الأول سانتوس بعقد قصير الأجل يمتد لستة أشهر، يحصل بموجبه على راتب شهري يبلغ مليون ريال برازيلي (135 ألف جنيه إسترليني).

ورغم تراجع راتبه الأساسي، إلا أن العقد يمنحه حق الاحتفاظ بنسبة تصل إلى 90% من حقوق صورته، ما قد يدر عليه ما يقارب 820 ألف جنيه إسترليني إضافية شهريًا.



الثروة الجديدة في انتظار الحسم

القضاء البرازيلي سيقرر في الفترة المقبلة اعتماد نيمار وريثًا رسميًا للثروة الضخمة، وحال إقرار الوصية، ستقفز ثروته إلى ما يقارب 1.110 مليار جنيه إسترليني، ليصبح أحد أثرى الرياضيين في العالم.

