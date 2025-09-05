مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة، أبرزها مصر ضد إثيوبيا

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في تصفيات كأس العالم في ثلاث قارات وعلى رأسهم مباراة مصر ضد إثيوبيا في الجولة السابعة للتصفيات الإفريقية.

مواعيد مباريات تصفيات إفريقيا - كأس العالم 2026

الصومال ضد غينيا - 3 عصرًا

جنوب السودان ضد الكونغو الديمقراطية - 3 عصرًا

كينيا ضد جامبيا - 4 عصرًا

نامبيا ضد مالاوي - 4 عصرًا

أوغندا ضد موزمبيق - 7 مساءً

الكونغو برازافيل ضد تنزانيا - 7 مساءً

جيبوتي ضد بوركينا فاسو - 7 مساءً

بنين ضد زيمبابوي - 7 مساءً

ليسوتو ضد جنوب إفريقيا - 7 مساءً

موريتانيا ضد توجو - 10 مساءً

كوت ديفوار ضد بوروندي - 10 مساءً

مصر ضد إثيوبيا - 10 مساءً - SSC Sport وON Sport 1

المغرب ضد النيجر - 10 مساءً

السنغال ضد السودان - 10 مساءً

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا - كأس العالم 2026

مولودفا ضد الكيان الصهيوني - 9:45 مساءً - قنوات بي إن سبورت

جزر فاروه ضد كرواتيا - 9:45 مساءً - قنوات بي إن سبورت

سلوفينيا ضد السويد - 9:45 مساءً - قنوات بي إن سبورت

سويسرا ضد كوسوفو - 9:45 مساءً - قنوات بي إن سبورت

اليونان ضد بيلاروسيا - 9:45 مساءً - قنوات بي إن سبورت

الدنمارك ضد إسكتلندا - 9:45 مساءً - قنوات بي إن سبورت

أيسلندا ضد أذربيجان - 9:45 مساءً - قنوات بي إن سبورت

الجبل الأسود ضد التشيك - 9:45 مساءً - قنوات بي إن سبورت

أوكرانيا ضد فرنسا - 9:45 مساءً - قنوات بي إن سبورت

إيطاليا ضد إستونيا - 9:45 مساءً - قنوات بي إن سبورت

تصفيات أمريكا الجنوبية - كأس العالم

باراجواي ضد الإكوادور - 2:30 صباحًا - قنوات SSC Sports السعودية

الأرجنتين ضد فنزويلا - 2:30 صباحًا - قنوات SSC Sports السعودية

أوروجواي ضد بيرو - 2:30 صباحًا - قنوات SSC Sports السعودية

كولومبيا ضد بوليفيا - 2:30 صباحًا - قنوات SSC Sports السعودية

البرازيل ضد تشيلي - 3:30 صباحًا - قنوات SSC Sports السعودية

دوري المحترفين

القناة ضد الترسانة - 4:30 مساءً

بروكسي ضد بلدية المحلة - 4:30 مساءً

أسوان ضد ديروط - 4:30 مساءً

