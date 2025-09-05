بس أنا ما عملتش زيها، بدرية طلبة تكشف سر صمت وفاء عامر على شائعة تجارة الأعضاء (فيديو)

كشفت الفنانة بدرية طلبة، عن السبب وراء صمت زميلتها الفنانة وفاء عامر وعدم ردها على ما يشاع ضدها من اتهامات على السوشيال ميديا بشأن تجارة الأعضاء.

سر صمت وفاء عامر عن أزمة اتهامها بالاتجار في الأعضاء البشرية

وقالت بدرية طلبة خلال لقائها ببرنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز بقناة "إم بي سي مصر": "وفاء عامر لم ترد على الاتهامات التي وجهت ضدها عبر حملات إلكترونية بسبب إعلان نقابة المهن التمثيلية تضامنها منعها، في حين أنني لم أجد من يدافع عني في أزمتي".

بدرية طلبة: وقفت بمفردي في أزمة اتهامي بقتل زوجي

وتابعت: أنا كنت بطولي في وسط ناس بيتهموني بقتل جوزي وأنا لو جبل هيتهد، مش عيبي اللي بيحصل ضدي لكن عيب اللي بيحفر وراء الفنانين وبيحاول يطلعهم كلهم وحشين، ولازم يبقى فيه فريق دفاع عن الفنانين من نقابة المهن التمثيلية".

سبب رد بدرية طلبة على الاتهامات الموجهة لها

وأضافت: "أنا رديت علشان اتهموني بإني قتلت جوزي وأخدت أعضاءه وإني شغالة مع وفاء عامر، كنت أعمل إيه لازم كنت أدافع عن نفسي".

