الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

هل تخلت ياسمين عبد العزيز عن بدرية طلبة بعد شائعة تجارة الأعضاء؟ الفنانة تجيب

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز وبدرية طلبة، فيتو

أكدت الفنانة بدرية طلبة أن ما يتم تداوله عن تخلي الفنانة ياسمين عبد العزيز عنها خلال أزمتها الأخيرة غير صحيح، مشددة على أن علاقتهما قوية ولم تتأثر بما يُثار عبر مواقع التواصل.

 

بدرية طلبة: علاقتي بياسمين عبد العزيز مش هتتفسد

وقالت بدرية، خلال استضافتها في برنامج كلام الناس على قناة MBC مصر مع الإعلامية ياسمين عز:"معرفش ليه بيجيبوا اسم ياسمين عبد العزيز ويقولوا ما وقفتش جنبي، ولما تدافع عني يقولوا بتطبل لي، علاقتي بيها مش هتتفسد ومش هنبطل نقف في ضهر بعض".

شائعات "السحر الأسود"

وأضافت الفنانة أنها فوجئت باتهامات غريبة وصلت إلى حد القول إنها قامت بعمل سحر أسود لياسمين عبد العزيز، واصفة الأمر بأنه مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.

 

خلفية الأزمة مع النقابة

يذكر أن نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي قد قررت إحالة بدرية طلبة للتحقيق، على خلفية اتهامها بالإساءة إلى الشعب المصري في بعض الفيديوهات التي نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بدرية طلبة الفنانة بدرية طلبة ياسمين عبدالعزيز الفنانة ياسمين عبدالعزيز برنامج كلام الناس ياسمين عز السحر الأسود

مواد متعلقة

ياسمين عبد العزيز تفاضل بين الشعبي والكوميدي في رمضان 2026

نقابة الممثلين تحيل بدرية طلبة إلى مجلس تأديب

محامي بدرية طلبة يفجر مفاجأة بشأن إحالتها للمحاكمة (فيديو)

النيابة تواصل التحقيق في بلاغ يتهم بدرية طلبة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

الأكثر قراءة

بث مباشر لمباراة الأرجنتين ضد فنزويلا في تصفيات كأس العالم 2026

بأمر من صدام حفتر، الجيش الليبي يفتح تحقيقا عاجلا في مقتل مصري على يد الشرطة العسكرية

بالأسماء، مصرع 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في انقلاب سيارة سفاري بالغردقة

تحسن جديد في درجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الجمعة

هل تخلت ياسمين عبد العزيز عن بدرية طلبة بعد شائعة تجارة الأعضاء؟ الفنانة تجيب

سقوط سيارة ملاكي في رشاح بلبيس بالشرقية وجهود مكثفة لاستخراج ركابها (صور)

بس أنا ما عملتش زيها، بدرية طلبة تكشف سر صمت وفاء عامر على شائعة تجارة الأعضاء (فيديو)

مش فاهمين إننا رايحين كأس العالم، مدرب ألمانيا يفتح النار على لاعبيه بعد فضيحة سلوفاكيا

خدمات

المزيد

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 5 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 5 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads