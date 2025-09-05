هل تخلت ياسمين عبد العزيز عن بدرية طلبة بعد شائعة تجارة الأعضاء؟ الفنانة تجيب

أكدت الفنانة بدرية طلبة أن ما يتم تداوله عن تخلي الفنانة ياسمين عبد العزيز عنها خلال أزمتها الأخيرة غير صحيح، مشددة على أن علاقتهما قوية ولم تتأثر بما يُثار عبر مواقع التواصل.

بدرية طلبة: علاقتي بياسمين عبد العزيز مش هتتفسد

وقالت بدرية، خلال استضافتها في برنامج كلام الناس على قناة MBC مصر مع الإعلامية ياسمين عز:"معرفش ليه بيجيبوا اسم ياسمين عبد العزيز ويقولوا ما وقفتش جنبي، ولما تدافع عني يقولوا بتطبل لي، علاقتي بيها مش هتتفسد ومش هنبطل نقف في ضهر بعض".

شائعات "السحر الأسود"

وأضافت الفنانة أنها فوجئت باتهامات غريبة وصلت إلى حد القول إنها قامت بعمل سحر أسود لياسمين عبد العزيز، واصفة الأمر بأنه مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.

خلفية الأزمة مع النقابة

يذكر أن نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي قد قررت إحالة بدرية طلبة للتحقيق، على خلفية اتهامها بالإساءة إلى الشعب المصري في بعض الفيديوهات التي نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

