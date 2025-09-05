الجمعة 05 سبتمبر 2025
السادس نجا بأعجوبة، انتشال الجثة الرابعة في سقوط "ملاكي" برشاح بلبيس والبحث عن الخامس

سقوط ملاكي برشاح
سقوط "ملاكي" برشاح بلبيس والبحث عن الخامس، فيتو

شهدت محافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم حادثًا مأساويًّا هزَّ مدينة بلبيس، بعدما سقطت سيارة ملاكي يستقلها 6 شباب في الرشاح الملاصق لكوبري ملوينا، أثناء عودتهم من حفل زفاف.

سقوط سيارة ملاكي في رشاح بلبيس بالشرقية وجهود مكثفة لاستخراج ركابها (صور)

مأساة الشرقية.. غرق خمسة شباب ونجاة محمد سراج بأعجوبة

الحادث أسفر عن مصرع 4 شباب في عمر الزهور غرقًا، وفقد خامس بينما نجا شاب واحد يُدعى محمد مختار سراج بأعجوبة.

<span style=
مأساة الشرقية.. غرق خمسة شباب بينهم عمر مختار سراج وعبد الرحمن الشافعي ونجاة محمد سراج بأعجوبة، فيتو

وجاءت أسماء الضحايا كالتالي:"عبد الرحمن.م.ج"، "عبد الرحمن.م.ال"، “عمر.م.خ”، "طارق.م.ط"، "يونس.م.ال".

<span style=
مأساة الشرقية.. غرق خمسة شباب بينهم عمر مختار سراج وعبد الرحمن الشافعي ونجاة محمد سراج بأعجوبة، فيتو

وفي متابعة للحادث، أفادت مصادر طبية بمستشفى بلبيس المركزي أنه تم استقبال حتى الآن 4 جثامين في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفنهم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.

أجواء الصدمة تخيم على مدينة بلبيس

وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالحزن على الفاجعة، فيما خيمت أجواء من الصدمة على مدينة بلبيس، التي ودعت أبناءها في مشهد مأساوي.

