السادس نجا بأعجوبة، انتشال الجثة الرابعة في سقوط "ملاكي" برشاح بلبيس والبحث عن الخامس

شهدت محافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم حادثًا مأساويًّا هزَّ مدينة بلبيس، بعدما سقطت سيارة ملاكي يستقلها 6 شباب في الرشاح الملاصق لكوبري ملوينا، أثناء عودتهم من حفل زفاف.

مأساة الشرقية.. غرق خمسة شباب ونجاة محمد سراج بأعجوبة

الحادث أسفر عن مصرع 4 شباب في عمر الزهور غرقًا، وفقد خامس بينما نجا شاب واحد يُدعى محمد مختار سراج بأعجوبة.

وجاءت أسماء الضحايا كالتالي:"عبد الرحمن.م.ج"، "عبد الرحمن.م.ال"، “عمر.م.خ”، "طارق.م.ط"، "يونس.م.ال".

وفي متابعة للحادث، أفادت مصادر طبية بمستشفى بلبيس المركزي أنه تم استقبال حتى الآن 4 جثامين في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفنهم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.

أجواء الصدمة تخيم على مدينة بلبيس

وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالحزن على الفاجعة، فيما خيمت أجواء من الصدمة على مدينة بلبيس، التي ودعت أبناءها في مشهد مأساوي.

