الجمعة 05 سبتمبر 2025
ارتفع عددهم إلى 14 شخصا، أسماء مصابي انقلاب ميكروباص بـ"معازيم فرح" في قنا

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص بـ"معازيم فرح"في قنا،فيتو

شهد طريق مدخل قرية العركي، مركز فرشوط، شمال محافظة قنا، حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق العركي، والذي أسفر عن إصابة 14 شخصًا خلال ذهابهم إلى حفل زفاف بقرية طوبيا بمدينة نجع حمادي.

والمصابون هم “ بشارة عزت فخري 16 عامًا، أبانوب قديس وديع 29 عامًا، هاني رمزي لطيف 16 عامًا، أسامة سليم تكلا 62 عامًا، دميان كمال رياض 21 عامًا، نجيب أنور سليم 25 عامًا، هيدرا عياد هارون 35 عامًا، إسلام صابر حسن 32 عامًا، جرجس ميخائيل 31 عامًا، كيرولس عاطف لمعي 19 عامًا، طارق محمد حسن 25 عامًا، توماس سيدهم غيبريال 17 عامًا، برهام عز فوزي 25 عامًا، محمود حسين محمود 36 عامًا”.

 

تفاصيل واقعة محافظة قنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في قرية العركي مركز فرشوط، وتم الدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

وتبين بعد الفحص أن الحادث أسفر عن إصابة 14 شخصًا من عائلة واحدة مقيمين في قرية القارة مركز أبوتشت، تم نقلهم إلى مستشفى فرشوط المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

