بأمر من صدام حفتر، الجيش الليبي يفتح تحقيقا عاجلا في مقتل مصري على يد الشرطة العسكرية

الفريق أول ركن صدام
الفريق أول ركن صدام حفتر، فيتو

أصدر نائب القائد العام للجيش الليبي، الفريق أول ركن صدام حفتر، تعليمات للجهات المعنية بفتح تحقيق فوري في واقعة مقتل مواطن مصري على يد الشرطة العسكرية خلال مداهمة في مساعد.

كما طالب “حفتر”، بسرعة ضبط الجناة واتخاذ الإجراءات اللازمة.


وقال نائب القائد العام للجيش الليبي: نُعزي عائلة المتوفَّى وكل أهالي محافظة مرسى مطروح، ونؤكد أن الحادث لن يمر دون عقاب.
 

وأكد أنه لا أحد فوق القانون، وسيتم التعامل مع الحادثة بالشكل اللازم الذي يحفظ حق المجني عليه ويضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث مجددًا.

