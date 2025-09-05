بالزيادة الجديدة، صرف منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير المنتظمة

بدأت وزارة العمل صرف منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير المنتظمة المستحقة، عبر مديريات العمل بالمحافظات لمدة شهر، لإتاحة الفرصة كاملة أمام المستحقين لصرفها.

وتبلغ قيمة منحة المولد النبوي الشريف 1500 جنيه يأتي ذلك بعد أن تم زيادة المنحة من 1000 جنيه إلى 1500 جنيه وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير أكبر دعم وحماية اجتماعية لهذه الفئة، على أن تُصرف المنحة للمسجلين رسميًّا في دفاتر مديريات العمل بالمحافظات، والعمالة التي تم تسجيلها عبر مفتشي الوزارة بقاعدة بيانات وزارة العمل.

وتعد منحة المولد النبوي الشريف هي السادسة الرسمية والأخيرة في 2025، حيث سبق وصرفت وزارة العمل على مدار العام 5 منح وهي «منح عيد الميلاد في يناير، ومنحة حلول شهر رمضان المبارك، ومنحتي عيدي الفطر والأضحى، ومنحة عيد العمال، وأخيرا منحة المولد النبوي الشريف» التي سيتم صرفها على مدار شهر سبتمبر الجاري.

وتحصل العمالة غير المنتظمة المُسجلة في قاعدة بيانات وزارة العمل على 6 منح سنوية في المناسبات التالية:

عيد الميلاد المجيد.

- شهر رمضان المبارك.

- عيد الفطر.

- عيد الأضحى.

- عيد العمال.

- المولد النبوي الشريف.

زيادة منح العمالة غير المنتظمة

وبشأن موعد صرف منح العمالة غير المنتظمة بعد الزيادة الجديدة، تأتي زيادة منح العمالة غير المنتظمة ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي تمت الموافقة عليها من رئيس الجمهورية، وفي ضوء ما تم إعلانه خلال المؤتمر الصحفي بحضور رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بتاريخ 26/ 2/ 2025م، بهدف تقديم أوجه الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد وزارة العمل.

مراحل تطور زيادة منح العمالة غير المنتظمة

في 15 ديسمبر 2024 قرر محمد جبران وزير العمل رفع قيمة المنح الدورية المخصصة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة، من 500 جنيه إلى 1000 جنيه لكل عامل، بدءًا من منحة عيد الميلاد المجيد المقرر صرفها في 7 يناير 2025، حيث من المتوقع أن تصل التكلفة السنوية لصرف المنح الست إلى نحو 1.5 مليار جنيه.

ووجه الوزير، الإدارات المختصة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، مشددًا على أن هذه الزيادة تأتي استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعية إلى تعزيز سبل الدعم والحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

شروط وضوابط الحصول على المنحة

أعلنت وزارة العمل عن مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها الأفراد للحصول على الكرتونة والمنحة المالية:

يجب أن يكون العامل مسجلًا رسميًا في سجلات الوزارة.

يجب أن تتوافق المهنة المسجلة في بطاقة الرقم القومي مع العمل الذي يؤديه الفرد.

يجب ألا يقل عمر العامل عن 18 عامًا، ولا يتجاوز 60 عامًا.

ألا يكون العامل قد استفاد من أي برامج دعم اجتماعي أخرى مثل معاش تكافل وكرامة أو معاش التضامن الاجتماعي.

- لا يُسمح للعامل الذي يمتلك سجلات تجارية بالاستفادة من المنحة.

خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة العمل

وتضمنت خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة العمل لعام 2025 عدة خطوات أبرزها ما يلي

1ـالدخول للموقع الرسمي الخاص بالوزارة والدخول على الرابط

2_ تسجيل البيانات المطلوبة (الاسم رباعي- الرقم القومي للبطاقة المكون من 14 رقم- رقم المحمول- المؤهل الدراسي).

3- كتابة حالة العمل سواء كانت مستمرة أم متوقفة.

تسجيل اسم المحافظة محل الإقامة.

6- بعد الانتهاء يتم الضغط على إرسال الموجودة أسفل الاستمارة الإلكترونية.

ويمكن للراغبين التسجيل التوجه لمكاتب إدارة العمالة غير المنتظمة المتواجدة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات والتي تقوم بعملية التسجيل.

