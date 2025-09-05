الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بالزيادة الجديدة، صرف منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير المنتظمة

منح المولد النبوي
منح المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة 2025، فيتو
ads

بدأت وزارة العمل صرف منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير المنتظمة المستحقة، عبر مديريات العمل بالمحافظات لمدة شهر، لإتاحة الفرصة كاملة أمام المستحقين لصرفها.

 

وتبلغ قيمة منحة المولد النبوي الشريف 1500 جنيه يأتي ذلك بعد أن تم زيادة المنحة من 1000 جنيه إلى 1500 جنيه وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير أكبر دعم وحماية اجتماعية لهذه الفئة، على أن تُصرف المنحة للمسجلين رسميًّا في دفاتر مديريات العمل بالمحافظات، والعمالة التي تم تسجيلها عبر مفتشي الوزارة بقاعدة بيانات وزارة العمل.

 

وتعد منحة المولد النبوي الشريف هي السادسة الرسمية والأخيرة في 2025، حيث سبق وصرفت وزارة العمل على مدار العام 5 منح وهي «منح عيد الميلاد في يناير، ومنحة حلول شهر رمضان المبارك، ومنحتي عيدي الفطر والأضحى، ومنحة عيد العمال، وأخيرا منحة المولد النبوي الشريف» التي سيتم صرفها على مدار شهر سبتمبر الجاري.

 

وتحصل العمالة غير المنتظمة المُسجلة في قاعدة بيانات وزارة العمل على 6 منح سنوية في المناسبات التالية:

عيد الميلاد المجيد.

- شهر رمضان المبارك.

- عيد الفطر.

- عيد الأضحى.

- عيد العمال.

- المولد النبوي الشريف.

زيادة منح العمالة غير المنتظمة

 

 

وبشأن موعد صرف منح العمالة غير المنتظمة بعد الزيادة الجديدة، تأتي زيادة منح العمالة غير المنتظمة ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي تمت الموافقة عليها من رئيس الجمهورية، وفي ضوء ما تم إعلانه خلال المؤتمر الصحفي بحضور رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بتاريخ 26/ 2/ 2025م، بهدف تقديم أوجه الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد وزارة العمل. 

 

مراحل تطور زيادة منح العمالة غير المنتظمة 

في 15 ديسمبر 2024 قرر محمد جبران وزير العمل رفع قيمة المنح الدورية المخصصة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة، من 500 جنيه إلى 1000 جنيه لكل عامل، بدءًا من منحة عيد الميلاد المجيد المقرر صرفها في 7 يناير 2025، حيث من المتوقع أن تصل التكلفة السنوية لصرف المنح الست إلى نحو 1.5 مليار جنيه.

 

ووجه الوزير، الإدارات المختصة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، مشددًا على أن هذه الزيادة تأتي استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعية إلى تعزيز سبل الدعم والحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

 

شروط وضوابط الحصول على المنحة

أعلنت وزارة العمل عن مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها الأفراد للحصول على الكرتونة والمنحة المالية:

يجب أن يكون العامل مسجلًا رسميًا في سجلات الوزارة.

يجب أن تتوافق المهنة المسجلة في بطاقة الرقم القومي مع العمل الذي يؤديه الفرد.

يجب ألا يقل عمر العامل عن 18 عامًا، ولا يتجاوز 60 عامًا.

 

 

ألا يكون العامل قد استفاد من أي برامج دعم اجتماعي أخرى مثل معاش تكافل وكرامة أو معاش التضامن الاجتماعي.

- لا يُسمح للعامل الذي يمتلك سجلات تجارية بالاستفادة من المنحة.

 

خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة العمل

وتضمنت خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة العمل لعام 2025 عدة خطوات أبرزها ما يلي

1ـالدخول  للموقع الرسمي الخاص بالوزارة والدخول على  الرابط

 

2_ تسجيل البيانات المطلوبة (الاسم رباعي- الرقم القومي للبطاقة المكون من 14 رقم- رقم المحمول- المؤهل الدراسي).

3- كتابة حالة العمل سواء كانت مستمرة أم متوقفة.

تسجيل اسم المحافظة محل الإقامة.

6- بعد الانتهاء يتم الضغط على إرسال الموجودة أسفل الاستمارة الإلكترونية.

ويمكن للراغبين التسجيل التوجه لمكاتب إدارة العمالة غير المنتظمة المتواجدة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات والتي تقوم بعملية التسجيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي العمالة غير المنتظمة حزم الحماية الاجتماعية عيد الميلاد المجيد معاش تكافل وكرامة منح العمالة غير المنتظمة موعد صرف منح العمالة غير المنتظمة بعد الزيادة الجديدة

مواد متعلقة

ضوابط ضم عمال الدليفري إلى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة (إنفوجراف)

خطة الدولة لحماية عمال الدليفري.. العمل تعلن ضمهم لمنظومة العمالة غير المنتظمة.. تخصيص خدمة إلكترونية لتلقي شكاوى واستفسارات العاملين.. ووضع خطة لتقنين أوضاعهم تدريجيا

الأكثر قراءة

بأصوات جنسية، إحباط مخطط إحراج رئيس الوزراء البريطاني في مجلس العموم

عصام كامل يكشف كواليس مكالمة وزير النقل وموقفه حال صدور عقوبة ضد "فيتو" (فيديو)

إصابة 14 شخصا في تصادم ملاكي بـ"ميكروباص" بكرداسة

680 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب خلال سبتمبر

شقيق عروس حلوان: حقن خاطئ بالوريد تسبب في وفاتها

بعد تقديم الكفن، طفل ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في جلسة صلح ببني سويف

حريق هائل في محل تجاري شهير بالمحلة (صور)

تونس تسحق ليبيريا بثلاثية وتعزز آمالها في التأهل لكأس العالم 2026 (فيديو)

خدمات

المزيد

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العقرب في المنام وعلاقتها بالانتصار على الأعداء

أمين البحوث الإسلامية يبرز المسارات الإيمانية والإنسانية في سيرة الرسول ﷺ

هل رأت أم النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أثناء حملها؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads