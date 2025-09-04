زراعة الإسماعيلية تواصل جهود مكافحة ذبابة الفاكهة لحماية المحاصيل الزراعية

تواصل مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية، حملاتها الميدانية لمكافحة ذبابة الفاكهة والخوخ في زراعات المانجو والموالح، من خلال حملات موسعة لتوعية المزارعين بطرق المكافحة الحديثة والاطمئنان على تطبيق التوصيات الفنية.

حملة ميدانية على زراعات الموالح

نفذت إدارة المكافحة بمديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية حملة ميدانية على زراعات الموالح والمانجو بمركز ومدينة القصاصين، بمشاركة مدير الإدارة الزراعية بالقصاصين، ورئيس أقسام المكافحة بالإدارة، وقسم المكافحة البستانية، ومدير منطقة القناة وسيناء لمكافحة الآفات.

تركيب ومتابعة المصائد

شهدت الحملة تركيب ومتابعة المصائد المختلفة داخل البساتين في الإسماعيلية لمراقبة تعداد الحشرة والحد من انتشارها، إضافةً إلى التواصل المباشر مع المزارعين وتسجيل بياناتهم لتشكيل مجموعات عبر تطبيق "واتس آب"، بما يساهم في سرعة تبادل المعلومات وتقدير الحد الاقتصادي الحرج للآفة واتخاذ القرارات المناسبة.

دعم المزارعين في الإسماعيلية

وأكد الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة أن المديرية لن تدخر جهدًا في دعم المزارعين في الإسماعيلية، مع مواصلة المرور الميداني والمتابعة الدورية للتوعية بأهمية المشاركة في برامج المكافحة الجماعية، حفاظًا على جودة الإنتاج الزراعي وتقليل الأثر المتبقي للمبيدات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وبإشراف الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة، بشأن الحفاظ على الرقعة الزراعية وجودة المحاصيل الحقلية.

وعلى صعيد آخر كانت قد نظمت مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية في وقت سابق لقاءً موسعًا جمع عددًا من المزارعين بجمعيات التعاون الزراعي، وذلك بقاعة مركز عمر لطفي للتدريب التعاوني.

مشاركة واسعة من القيادات الزراعية والمزارعين

وشهد اللقاء مشاركة واسعة من القيادات الزراعية وعدد كبير من المزارعين في الإسماعيلية، وسط تفاعل ملحوظ ونقاشات فعَّالة حول أبرز القضايا المطروحة، حيث تم فتح باب النقاش المباشر والاستماع إلى أبرز المشكلات والمقترحات، وفي مقدمتها ضوابط صرف الأسمدة، ومنظومة الحيازة الزراعية، إلى جانب التأكيد على أهمية حماية الأراضي الزراعية من التعديات باعتبارها من أولويات العمل الزراعي بالمحافظة.

أهمية خاصة لدعم المزارعين

وخلال كلمته، أكد الدكتور محمد شطا، مدير مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية، على أن المديرية تولي أهمية قصوى بدعم المزارعين، مؤكدًا على أنها تعمل بشكل ميداني ومستمر لحل المشكلات وتطوير مستوى الخدمات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على الرقعة الزراعية.

