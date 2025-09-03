محافظ الإسماعيلية: نحن بحاجة ماسة للاقتداء بأخلاق النبي (فيديو وصور )

شهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، الاحتفال الديني الكبير الذي نظمته مديرية أوقاف الإسماعيلية، "بمسجد أبو بكر الصديق" بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

أبرز الحضور خلال الاحتفال

وذلك بحضور اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، فضيلة الشيخ عبدالخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وقيادات مديرية الأوقاف بالإسماعيلية.

جانب من فعاليات الاحتفال، فيتو

جانب من فعاليات الاحتفال، فيتو

جانب من فعاليات الاحتفال، فيتو

بدء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

واستهلت الاحتفالية، بتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ محمد نور أمام وخطيب مسجد غويبة.

وألقى فضيلة الدكتور ربيع غازي مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف بالإسماعيلية، كلمة مديرية الأوقاف بهذه المناسبة.

جانب من فعاليات الاحتفال، فيتو

جانب من فعاليات الاحتفال، فيتو

جانب من فعاليات الاحتفال، فيتو

والتي أشار خلالها إلى الدروس المستفادة من سُنة الرسول ﷺ، وأهمها الاقتداء برسول الله في ذكرى مولده، والتحلي بأخلاقه وصفاته، ومنها حب وبناء الأوطان، والعمل ابتغاءً لوجه الله تعالى، والتضحية في سبيل رفعة ونصر دين الله.

جانب من فعاليات الاحتفال، فيتو

جانب من فعاليات الاحتفال، فيتو

ثم اُختتمت الاحتفالية بتقديم التواشيح والابتهالات الدينية، للمبتهل الشيخ عمر فرحان عبد المجيد.

وفي كلمته، أكد محافظ الإسماعيلية على أهمية الاقتداء بأخلاق النبي ﷺ، التي نحن فى أَمَسِّ الحاجة إليها هذه الأيام، وأن يكن الاحتفال بذكرى مولده اتباعًا لسنته، كالحفاظ على النظافة العامة، وانتظام أبنائنا بمراحل التعليم المختلفة، والحفاظ بلدنا، فهذه العادات والسلوكيات تُعدُّ من هَدْيِّ وأخلاق النبي ﷺ.

وأعرب "أكرم" عن خالص تهانيه القلبية لمواطني محافظة الإسماعيلية، بمناسبة الذكرى العطرة لـ "المولد النبوي الشريف"، داعيًا المَولى عز وجلّ أن يحفظَ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.

