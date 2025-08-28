الخميس 28 أغسطس 2025
زراعة الإسماعيلية تنفذ حملات تفتيشية على مراكز توزيع الأسمدة المدعمة

زراعة الإسماعيلية
زراعة الإسماعيلية تنفذ حملات تفتيشية

 نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة الدكتور محمد شطا، جولة ميدانية شملت مراكز أبوصوير والقصاصين، والتل الكبير ووادي الملاك؛ وذلك للتأكد من توافر الأسمدة الأزوتية المدعمة وصرفها للمزارعين عبر بطاقة الحيازة الإلكترونية، ومراجعة المخزون المتاح بالجمعيات الزراعية.

محافظ الإسماعيلية يتابع فتح المقرات الانتخابية في اليوم الثاني بجولة إعادة الشيوخ 2025

إعادة الشيوخ بالإسماعيلية، استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم (صور)

الجمعيات الزراعية في الإسماعيلية 

وأكد مدير مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية، على أن الجمعيات الزراعية بالمحافظة نجحت هذا الموسم في توفير كامل حصص الأسمدة الأزوتية المدعمة للمزارعين، دون حدوث أي عمليات تسريب، وذلك بفضل تطبيق منظومة الحوكمة الجديدة لصرف الأسمدة التي أقرتها وزارة الزراعة. 

توفير مخزون كافي من الأسمدة 

 وأشار إلى أن الجمعيات الزراعية تمتلك مخزونًا كافيًا من الأسمدة الكيماوية، يضمن تلبية احتياجات المزارعين خلال الموسم الصيفي الحالي، وبما يعكس نجاح المنظومة الزراعية في دعم الإنتاج واستقرار السوق.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لدعم المزارعين، وتحقيق الاكتفاء الزراعي، وضمان استقرار منظومة الإنتاج بالمحافظة. 

