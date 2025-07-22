ضبط 4 مخابز لتصرفهم في طنى دقيق مدعم بالإسماعيلية (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.

تنفيذ عدة حملات

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، خلال الفترة من ٩ حتى ٢١ يوليو ٢٠٢٥، بتنفيذ عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

وأشارت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن: ضبط أحد المخابز لتجميعه ٤ شكائر دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها بالأسواق، و ضبط ٤ مخابز لتصرفهم في كمية قدرها ٢ طن دقيق بلدي مدعم، ضبط كمية قدرها ١٣٦٤ علبة سجائر مهربة وغير خالصة الرسوم الجمركية وغير مصرح لها بالتداول في الأسواق.

بالإضافة إلى ضبط أحد مخازن الأعلاف الغير معلنة لحيازته كمية قدرها ٤٠ شيكارة علف زنة الواحدة ٢٠ كجم مخلوطة بالقمح المصري موسم حصاد ٢٠٢٥ بالإضافة إلى عدم وجود تاريخ إنتاج عليها.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

مجال الرقابة على المخابز

تم تحرير ٢١ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ١٤ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ١٠ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، ٥ محاضر لوحة مواعيد التشغيل، محضرين لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، محضر لعدم وجود ميزان.



مجال الرقابة على الأسواق

تم تحرير ٥٤ محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، ٦٦ محضرا لعدم حمل شهادة صحية، ١٨ محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، ١٠ محاضر لعدم الإعلان عن المخازن، محضر لعرض لحوم بلدية مكشوفة، ٥ محاضر لعدم استخدم لافتة باللغة العربية على واجهة المحل، محضر لعمل أوكازيون بدون تصريح، محضرين لعدم إحضار إخطار الثلاجة.

مجال المستودعات

تم تحرير ٩ محاضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات الغاز، ٣ محاضر بيع أسطوانات الغاز أزيد من السعر الرسمي، محضر لتفريغ حمولة خارج المستودع، محضر مخالفة خط السير الرسمي، ومحضرين توقفود عن ممارسة النشاط وفي مجال محطات الوقود: تم تحرير محضر لعدم تجديد سجل ٢١ بترول، ومحضر توقف عن ممارسة النشاط.

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