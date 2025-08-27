الخميس 28 أغسطس 2025
زراعة الإسماعيلية تطلق حملة شاملة لمكافحة ذبابة الفاكهة لحماية المحاصيل (صور)

جانب من أعمال الحملة،
جانب من أعمال الحملة، فيتو

أطلقت مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية، من خلال إدارة المكافحة، حملة موسعة ومجانية تستهدف الحد من انتشار ذبابة الفاكهة والخوخ.  

جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ، محافظ الإسماعيلية يتابع سير عملية التصويت (فيديو وصور)

نائب محافظ الإسماعيلية يدعو المواطنين للتصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ

تطبيق وسائل المكافحة الحديثة 

وتقوم الحملة على تطبيق أحدث وسائل المكافحة الحديثة التي تساهم في تقليل الاعتماد على المبيدات وآثارها المتبقية، حيث تشمل استخدام المصايد الجنسية والزجاجية، وتوزيع مطويات إرشادية للتوعية، إضافة إلى تطبيق المصايد الغذائية كوسيلة مبتكرة وفعّالة.

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

كما تتضمن تنظيم ندوات توعوية وحلقات نقاشية مع المزارعين في مواقعهم لتعريفهم بوسائل المكافحة الحديثة وضمان تحقيق أعلى معدلات الكفاءة في مواجهة هذه الآفة.

 

بدء أعمال الحمل بقرية الفردان 

وفي هذا الإطار، بدأت أعمال الحملة بقرية الفردان التابعة لمركز الإسماعيلية، حيث شملت الأنشطة الميدانية المرور على الحدائق وتقديم التوصيات الإرشادية للمزارعين حول أفضل أساليب المكافحة المتكاملة للحد من انتشار الآفة بما يسهم في حماية المحاصيل وتحسين جودة الإنتاج، وقد تابعت هذه الجهود المهندسة أحلام عبد المنعم مدير عام الإدارة الزراعية بالإسماعيلية. 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

جهود الحملة بإدارة أبوصوير الزراعية 

كما تواصلت الجهود في إدارة أبوصوير الزراعية، حيث تضمنت أعمال الحملة بجمعية المنايف الغربية تعليق مصائد ذبابة الفاكهة والخوخ والجاذبات الغذائية في نطاق الجمعية، إلى جانب توعية المزارعين بضرورة متابعة المصائد بشكل دوري والإبلاغ عن أي ملاحظات لضمان نجاح الحملة وتحقيق أفضل النتائج، وقد تابع هذه الأعمال المهندس محمد سيد أحمد مدير عام الإدارة الزراعية بأبو صوير.  

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة متكاملة أطلقتها مديرية الزراعة بالإسماعيلية لمكافحة ذبابة الفاكهة والخوخ على مستوى زمام المحافظة، بهدف الحفاظ على جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للمزارعين.
 

 

