محافظات

المرور على 89 منشأة غذائية وتحرير 125 محضرا بحملة لمراقبة الأغذية بالإسماعيلية (صور)

جانب من الحملات
جانب من الحملات، فيتو

شنت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية تحت إشراف الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، حملة على بعض المنشآت الغذائية بمدينة الإسماعيلية؛ للتأكد من صلاحية الأغذية المتداولة بالأسواق للاستهلاك الآدمي. 

محافظ الإسماعيلية: نحن بحاجة ماسة للاقتداء بأخلاق النبي (فيديو وصور )

محافظ الإسماعيلية يكرم المشاركين في مهرجان المانجو (صور)

نتائج الحملة على المنشآت الغذائية 

وأشارت الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي إلى قيام مراقبي مكتب الأغذية بديوان مديرية الصحة في الإسماعيلية والإدارات الصحية بالمرور الميداني على 89 منشأة غذائية على مستوى المحافظة وتشمل محلات الحلوى،سوبر ماركت،مطاعم،أسواق،وسحب 45 عينة غذائية وإرسالها للمعمل للتأكد من سلامتها. 

جانب من الحملات
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

 وأسفرت الحملة عن إعدام 65 كيلو اغذية منتهية الصلاحية، وتحرير 125 محضر مخالفات تنوعت بين 50 محضر عدم وجود شهادة صحية، و75 محضر لعدم نظافة المنشأة،والتوصية بالغلق الإداري لعدد 10 منشآت لعدم وجود رخصة ووجود خطر داهم على الصحة العامة.

جانب من الحملات
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

استمرار المراقبة الغذائية 

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة،للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام المتابعة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.
 

جانب من الحملات
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

ويأتي ذلك في إطار تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بإستمرار الحملات على المنشآت الغذائية، وتزامنا مع احتفالات المولد النبوي الشريف. 

الرقابة على المنشآت الغذائية الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظة الإسماعيلية المنشات الغذائية صحة الاسماعيلية

