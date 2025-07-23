الأربعاء 23 يوليو 2025
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حوادث

انهيار شرفة منزل دون وقوع إصابات في الإسماعيلية

انهيار شرفة منزل
انهيار شرفة منزل بالإسماعيلية، فيتو

شهدت منطقة المحطة الجديدة في محافظة الإسماعيلية، عصر اليوم الأربعاء، انهيار شرفة منزل دون وقوع إصابات.   

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إخطار بانهيار شرفة منزل 

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارا يفيد بانهيار شرفة منزل من المنازل القديمة غير المأهول بالسكان وذلك دون وقوع إصابات للمارة.  

 

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

 

وصول قوة من الحماية المدنية إلى مكان البلاغ 

 

كما وصلت قوة من الحماية المدنية إلى مكان البلاغ حيث تبين انهيار شرفة منزل مكون من 3 طوابق آيل للسقوط، وغير مأهول بالسكان دون وقوع أية إصابات للمارة أو تلفيات في السيارات بالشارع.
 

حصر العقارات القديمة 

وكان قد شدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على ضرورة عمل حصر شامل لجميع العقارات الآيلة للسقوط التي صدرت لها قرارات إزالة، تمهيدًا لإطلاق مبادرة لإنشاء وحدات سكنية بديلة، موضحًا أن عدد العقارات المستهدفة يصل إلى نحو 7500 عقار.

كما كشف أن الحكومة تستعد لتوفير ما يقرب من 55 ألف وحدة سكنية ضمن هذه المبادرة، لاستيعاب سكان تلك العقارات، مؤكدًا أن هذا المشروع سيكون جزءًا من خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير المناطق القديمة.

 

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الاسماعيلية بالاسماعيلية المحطة الجديدة انهيار شرفه منزل الحماية المدنية

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