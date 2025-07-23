نائب محافظ الإسماعيلية يتابع إنارة طريق السويس الصحراوي (صور)

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لعملية إنارة طريق الإسماعيلية – السويس الصحراوي؛ بهدف الانتهاء من كافة التنسيقات بين المرافق العامة تمهيدًا لبدء الأعمال.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وجاء ذلك بحضور المهندسة رانيا عبدالفتاح رئيس منطقة تعمير الإسماعيلية، المهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع الإسماعيلية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، محمد على رئيس مركز ومدينة فايد، وممثلي شركات المصرية للاتصالات، أنابيب البترول، وجاسكو.

جانب من الاجتماع، فيتو

خريطة المرافق بطرق الإسماعيلية

وخلال الاجتماع، ناقش نائب محافظ الإسماعيلية مع كافة شركات المرافق العامة، خريطة المرافق بطريق الإسماعيلية - السويس الصحراوي؛ لضمان عدم تعارضها مع أعمال إنارة الطريق التى ينفذها جهاز تعمير سيناء.

جانب من الاجتماع، فيتو

سرعة الانتهاء من محاضر التنسيق

ووجه "عصام" بسرعة الانتهاء من محاضر التنسيق بين كافة الجهات، وموافاة جهاز تعمير سيناء بكافة الخرائط ومسارات شبكات المرافق، لسرعة البدء في تنفيذ الأعمال وإنارة الطريق حفاظًا على أرواح المواطنين، علاوة على الحفاظ على استمرار تقديم كافة الخدمات بصورة طبيعية.



جانب من الاجتماع، فيتو

حل المشكلات اللوجستية المتعلقة بتوفير خدمات الرصف

وعلى صعيد آخر، كان المهندس أحمد الشيمي، مدير مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أعلن عن استئناف أعمال الرصف بمنطقة التمليك بحي ثالث بعد حل المشكلات اللوجستية المتعلقة بتوفير خامات الرصف، حيث من المقرر الانتهاء من هذه الأعمال خلال الفترة من مايو الجاري وحتى منتصف يونيو المقبل، وتشمل الأعمال رصف ٣ شوارع بمساحة إجمالية تصل إلى حوالي ٢٠٠٠ متر مربع، بما في ذلك الأرصفة، تنفيذًا لتوجيهات السيد المحافظ بإنهاء كافة مشروعات الخطة قبل ٣٠ يونيو.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص المحافظة على الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز جودة البنية التحتية، بما ينعكس إيجابًا على راحة المواطنين ورفاهيتهم، وفي إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وتلبيةً لشكاوى المواطنين.

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