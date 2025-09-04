محافظ الإسماعيلية يشهد مران منتخب مصر المشارك في كأس العرب استعداد لمواجهة تونس وديا (صور)

شهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء الأربعاء، مران منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، حيث واصل تدريباته لليوم الثالث على الملعب الفرعي لإستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

حضور مران المنتخب

وحرص محافظ الإسماعيلية على حضور المران وتحية جميع لاعبي منتخب مصر وأعضاء الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان وتمنى لهم التوفيق في بطولة كأس العرب.

استعدادات المنتخب للوديتين

ويواصل المنتخب استعداداته خلال معسكره الحالي لمواجهتي تونس الوديتين بإستاد هيئة قناة السويس المقرر لهما يومي 6 و9 سبتمبر الجاري.

ويستعد منتخب مصر بقيادة حلمي طولان للمشاركة في بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل.



أعلن أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني المشارك في بطولة كأس العرب، استدعاء أحمد هاني الظهير الأيمن لنادي سيراميكا كليوباترا، للتواجد في معسكر المنتخب المقام حاليا بالإسماعيلية، ويتخلله وديتين أمام منتخب تونس يومي السبت والثلاثاء المقبلين.

كريم فؤاد يشكو من الإجهاد

وأكد أحمد حسن أن الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان المدير الفني قرر استدعاء اللاعب نظرًا لشعور كريم فؤاد الظهير الأيمن للنادي الأهلي والمنتخب بإجهاد عضلي يستدعي إراحته، ففضل الجهاز الفني إعفاءه من الودية الأولى على أن يشارك في الودية الثانية لمنحه أكبر قدر من الراحة.

أجواء إيجابية في معسكر منتخب مصر الثاني

وأشاد أحمد حسن بالأجواء داخل المعسكر المقام حاليا في الإسماعيلية، مؤكدًا أن الأمور تسير على ما يرام استعدادا للوديتين أمام تونس، ضمن برنامج المنتخب استعدادا للمشاركة في كأس العرب في قطر نهاية ديسمبر القادم.

موعد مباراة منتخب مصر ضد تونس الودية استعدادا لكأس العرب

تقام المباراة الأولى السبت، على أن تُلعب المواجهة الثانية يوم الثلاثاء، في إطار التحضير للبطولة التي ستقام بنسختها الحادية عشرة تحت تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتُلعب المواجهتين على ستاد الإسماعيلية.

قائمة منتخب مصر المشارك في كأس العرب

وكان حلمي طولان المدير الفني للمنتخب الوطني، قد أعلن القائمة النهائية المشاركة في البطولة، والتي ضمت الأسماء التالية:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، علي لطفي، محمود جاد، عصام ثروت.

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش"، أحمد سامي، محمود رزق، علي الفيل، مصطفى العش، عمر جابر، كريم فؤاد، كريم حافظ، يحيى زكريا، أحمد هاني.

خط الوسط: محمد النني، أكرم توفيق، عمرو السولية، أحمد عاطف قطة، عمر الساعي، غنام محمد، محمد مجدي "أفشة"، ميدو جابر، مصطفى سعد ميسي.

خط الهجوم: مروان حمدي، ناصر منسي، حسام حسن، حسين الشحات، زلاكة.

