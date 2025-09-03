محافظ الإسماعيلية يكرم المشاركين في مهرجان المانجو (صور)

أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على أن أسباب نجاح مهرجان المانجو في نسخته الثالثة، هو تكاتف كافة الجهات المشاركة لإخراج الحدث في أحسن صورة.

إشادة بجهود الجميع

مؤكدا ان ما رأيناه في يوم الاحتفال بمهرجان المانجو هو نتاج عمل و مثابرة ليل ونهار لعدة شهور، وأن هناك كثير من الجنود التي عملت في تناغم في كافة تفصيلات المهرجان، مؤكدا ان كل مجد يجب أن يكرم وأن نقول له شكرا.



جانب من التكريم، فيتو

تكريم جميع المشاركين

و قام "أكرم" بتكريم وتوجيه الشكر والتقدير لجميع المشاركين في تنظيم المهرجان "اللجنة العليا المنظمة، المديريات الخدمية المشاركة، رعاة المهرجان والمتطوعين، رؤساء الوحدات المحلية، إدارات الديوان العام، ومكتب الوزير المحافظ" على جهودهم المخلصة وتفانيهم في إثراء هذا المهرجان.

و في لفتة طيبة حرص محافظ الإسماعيلية علي تكريم أسرة الراحل محمود سرواح والذي كان له دورا بارزا كمدير تنفيذي للشركة المنظمة للمهرجان فى أول دورتين.

كما وجه المحافظ الشكر للمهندس احمد عصام الدين نائب محافظ الاسماعيلية، واللواء محمد أنيس السكرتير العام السابق، واللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، علي دورهم المؤثر ومتابعتهم المستمرة لكافة تفاصيل المهرجان.

و أكد محافظ الاسماعيلية علي الدور البارز للعميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة فى نجاح المهرجان، كما وجه محافظ الاسماعيلية الشكر لاشرف سليمان مدير إدارة السياحة بمحافظة الإسماعيلية، والمشرف علي تنفيذ مهرجان المانجو في نسخته الثالثة، كما أكد علي الدور البارز للرعاة واعتبرهم شركاء نجاح.



وصرح "أكرم"، أن هذا المهرجان يأتي تأكيدًا على زيادة الوعي بأهمية محصول المانجو ومكانته المتصاعدة في الاقتصاد الزراعي القومي، إذ أصبح من أبرز المحاصيل التصديرية في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث تمثل المساحة المنزرعة من المانجو بمحافظة الإسماعيلية أكثر من ٣٦٪ من إجمالي المساحة الكلية لزراعات المانجو في مصر، مما يعزز مكانتها كمركز زراعي متقدم وركيزة أساسية لإنتاج وتصدير هذا المحصول الحيوي.

وأضاف "أكرم" أن الإسماعيلية تنتج أكثر من ٧٢٠ ألف طن من المانجو سنويًا، على مساحة تقارب ١٢٠ ألف فدان، مما يؤهل المحافظة لتكون في صدارة خريطة الإنتاج الزراعي لهذا المحصول محليًا وعالميًا، وتبلغ صادرات الإسماعيلية من المانجو نحو ٤٠ ٪ من صادرات مصر من المحصول ويتم تصديرها إلى ٥٠ دولة أهمها السعودية والخليج تركيا البرازيل حيث تصدر الإسماعيلية فقط ٢٦ ألف طن من المانجو الطازج و٥٥ ألف طن مصنع.

مشيرًا إلى أن المهرجان ضم هذا العام عددًا من الفعاليات والتي تم تنظيمها بالتنسيق مع كافة المشاركين بلجنة تنظيم المهرجان؛ بهدف تعظيم الاستفادة من المهرجان وفتح فرص لعمل اتفاقيات تصديرية بين التجار وبعض الملحقين التجاريين وشركات الاستيراد والتصدير.

و كان محافظ الاسماعيلية قد اعطي إشارة البدء لمهرجان المانجو في الثامن من أغسطس الماضي بحضور عدد كبير من الوزراء والسفراء وممثلي الدول الأجنبية وبتغطية اعلامية من كافة الصحف والمواقع وكالات الانباء والتي ساعدت علي إظهار الحدث للخارج.

و في ختام الاحتفالية، كرم اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، إدارة الاتصال السياسي بمحافظة الإسماعيلية، لدورهم البارز فى الدورة البرلمانية المنقضية، وسيد عبيد مدير الإدارة لبلوغه سن التقاعد.

