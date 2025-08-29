زراعة الإسماعيلية تنظم جولات حقلية للتوعية بخطورة ذبابة الفاكهة (صور)

تكثف مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية، بقيادة الدكتور محمد شطا، حملاتها الميدانية لمكافحة ذبابة الفاكهة والخوخ في زراعات المانجو والموالح.

يأتي ذلك من خلال حملات ميدانية وجولات موسعة بالإدارات الزراعية المختلفة لتوعية المزارعين بطرق المكافحة الحديثة والاطمئنان على تطبيق التوصيات الفنية.

جانب من الحملات، فيتو

حملات ميدانية موسعة

وفي هذا الإطار نظمت الإدارة الزراعية بالقنطرة غرب جولة ميدانية موسعة شملت المرور على زراعات المانجو والموالح، وتوعية المزارعين بخطورة ذبابة الفاكهة والخوخ وآثارها الاقتصادية، حيث تم استعراض البدائل الحديثة للمكافحة بعيدًا عن الإفراط في المبيدات الكيماوية مثل المصائد الجاذبة الغذائية والجنسية والزجاجات المصيدة وتوزيع المطويات الإرشادية، وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة وضمان منتج آمن وصالح للتصدير.



المشاركون في الجولات

شارك في الجولة المهندس محمود عبد القادر مدير عام إدارة المكافحة، والمهندس حسن عبد اللطيف مدير الإدارة الزراعية بالقنطرة غرب، والمهندس أسامة أحمد جميل رئيس أقسام المكافحة، إلى جانب المهندس أحمد بنداري والمهندس ياسر أحمد كمال من الإدارة المركزية بالوزارة.

جانب من الحملات، فيتو

المرور على المزارع

نفذت إدارة فايد الزراعية في محافظة الإسماعيلية حملة ميدانية مكثفة للمرور على المزارع وتقديم التوصيات الفنية المباشرة للمزارعين، مع التأكيد على الاستخدام الرشيد للمبيدات للحفاظ على صحة المواطن وسلامة المحصول.

جانب من الحملات، فيتو

وشارك في الحملة كل من المهندس محمود عبد القادر، والمهندس نصر إسماعيل محمود رئيس أقسام المكافحة البستانية، والمهندس ثروت يوسف رئيس أقسام المكافحة الحقلية، والمهندس حسام عبد القوي إبراهيم رئيس قسم الرقابة على المبيدات، والمهندس عصام مرسي مدير الإدارة الزراعية بفايد، والمهندس عبد المنعم سعدي رئيس أقسام المكافحة بإدارة فايد، والمهندس خميس عبد الرحمن رئيس قسم الإرشاد الزراعي.

وأكد الدكتور محمد شطا مدير مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية، أن المديرية لن تدخر جهدًا في دعم المزارعين والوقوف بجانبهم للحد من انتشار الآفات وضمان تحقيق أعلى عائد اقتصادي، مشددًا على أن التعاون بين الدولة والمزارعين يمثل السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الزراعية وتحقيق الاستدامة.



كما أعلنت المديرية عن إنشاء مجموعة تواصل عبر تطبيق "واتساب" تضم الخبراء والمزارعين لتقديم المشورة الفنية والإرشادات أولًا بأول، بما يعزز جهود المكافحة كخطوة أساسية نحو تحقيق استدامة الإنتاج الزراعي وضمان توافر محاصيل آمنة وعالية الجودة.



