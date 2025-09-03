وكيل تعليم الإسماعيلية يكرم عبقري الرياضيات ويعد بزيارة مدرسته (صور)

استقبل أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء بمكتبه الطالب على صالح محمد وأسرته لتكريمه على موهبته الرائعة في حساب الأرقام بطريقة أسرع من الآلة الحاسبة بعد أن أصبح الطالب حديث مصر خلال أيام .

أبرز الحضور خلال اللقاء

وحضر التكريم وكيل المديرية الدكتور أشرف العربي وإسماعيل محسن مدير التعليم العام وحمزة شطا مدير التعليم الخاص وأحمد الشريف مدير إدارة جنوب التعليمية ووكيل الإدارة علاء عنان.

جانب من اللقاء، فيتو

تقديم الدعم الكامل والرعاية الكاملة للطالب

وأكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية على الرعاية الكاملة للطالب على ولأسرته بالكامل خلال مراحل التعليم في جميع المواد الدراسية حتى يستمر بالتفوق لتنمية موهبته ليصبح عالمًا كبيرا في المستقبل يفيد الوطن الغالي مصر.

تقديم مكافأة مالية للطالب

كما حرص وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على تشجيع الطالب وتقديم له مكافأة مالية له ولأسرته تقديرًا له على الاستمرار في النجاح والتقدم وأيضا تقديم هدية من مدير إدارة لدورها المهم جدًا لمساندة الأبناء للحفاظ على مستقبلهم

زيارة خاصة لمدرسة على

ووعد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، بزيارة خاصة لمدرسة الطالب على صالح محمد للاطمئنان بنفسه على تقديم المساندة والدعم الدراسى له ولاخيه يوسف صالح فى الصف الاول الإعدادي بنفس المدرسة وذلك لاستكمال مشوار نجاح العبقري الصغير على وكل من يتفوق بمنظومة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية.

