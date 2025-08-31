إخماد حريق اندلع داخل منزل في بني سويف دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة بني سويف، منذ قليل، من إخماد حريق اندلع داخل منزل بشارع ترعة شرهي بمدينة إهناسيا، وذلك دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

حريق داخل منزل بمدينة إهناسيا

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغًا من الأهالي باندلاع الحريق، وعلى الفور وجّه اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، بانتقال قوات الإطفاء لمكان الواقعة.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي نجحت في محاصرة النيران وإخمادها بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع امتداد الحريق إلى المنازل المجاورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وتقدير حجم الخسائر المادية.

