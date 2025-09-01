مصرع شخص أسفل عجلات القطار في القليوبية

شهدت منطقة القلج بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية بعدما لقي شخص مصرعه إثر اصطدام قطار به، أثناء مروره على شريط السكك الحديدية.

كانت البداية، بتلقي مديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بأحد الأشخاص بمنطقة القلج، على الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة لشخص أسفل عجلات القطار فارق الحياة في الحال متأثرًا بإصاباته البالغة.

جرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وملابساتها للوقوف على ما إذا كان الحادث قضاءً وقدرًا أم توجد شبهة جنائية.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم التصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من التقرير الطبي.

