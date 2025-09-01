الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة شخصين في حريق داخل منزل بإحدى قرى أسيوط

حريق منزل
حريق منزل

شهدت إحدى قرى مركز أبنوب بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، نشوب حريق داخل أحد المنازل، ما أسفر عن إصابة شخصين باختناق.

 

حريق بإحدى قرى أسيوط

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ بنشوب حريق داخل منزل بالقرية. 

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "قفز شخص على سيارة" بالسيدة زينب

إصابة 11 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين إصابة شخصين.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق حريق منزل مركز ابنوب الحماية المدنية غرفة عمليات النجدة مديرية أمن اسيوط النيابة العامة قوات الحماية المدنية محافظة أسيوط اليوم محافظة اسيوط

مواد متعلقة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "قفز شخص على سيارة" بالسيدة زينب

إصابة 11 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي

الأمن يكشف ملابسات فيديو إطلاق نار عشوائي في شبرا الخيمة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "خلاف على الأجرة" بالبحيرة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء 3 أشخاص على المارة باستخدام "جنزير حديدي" بالجيزة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو معاكسة فتاة بالمعصرة وادعاء المتهم أنه شرطي

الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاعتداء على شخص بالشرقية وترد على مزاعم تواطؤ الشرطة مع الجناة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تهديد مواطن بالقليوبية وادعاء سيدة ببطلان إجراءات القبض على ابنها بالوادى الجديد

الأكثر قراءة

بعد واقعة وائل الإبراشي، حكم الشرع في تنازل الأب عن أملاكه لبناته حال حياته

أحدهما بخطأ كارثي، شاهد هدفي خسارة مصر أمام العراق بكأس الخليج

طالبت بقمع مظاهرات داعمة لغزة، من هي المصرية نعمت شفيق مستشارة رئيس وزراء بريطانيا؟

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة والرمال على هذه المناطق غدا

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة تحويل زيزو وإمام عاشور للتحقيق

أبرزها القمة، 4 مواجهات نارية تنتظر الزمالك بالدوري الممتاز خلال سبتمبر

باع ساعته عشاني، انهيار مجدي الحسيني فى البكاء بسبب العندليب (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم 1- 9-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

المزيد

انفوجراف

البداية الأسوأ لمدرب مع فريقه.. أرقام خوسيه ريبيرو مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، رد الملائكة على اعتذار الكافرين يوم القيامة

"بنتى كل ما يتقدم لها عريس ميحصلش نصيب أعمل أيه"؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads