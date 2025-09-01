إصابة شخصين في حريق داخل منزل بإحدى قرى أسيوط

شهدت إحدى قرى مركز أبنوب بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، نشوب حريق داخل أحد المنازل، ما أسفر عن إصابة شخصين باختناق.

حريق بإحدى قرى أسيوط

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ بنشوب حريق داخل منزل بالقرية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين إصابة شخصين.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

