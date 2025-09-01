أخبار الرياضة اليوم: مصدر بالأهلي يكشف حقيقة إحالة زيزو وإمام عاشور للتحقيق.. منتخب مصر يخسر 2-0 أمام العراق ويودع كأس الخليج للشباب.. فيريرا يجهز تقريرًا فنيًا عن خسارة الزمالك من دجلة

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة ما تردد في الساعات الماضية بشأن تحويل الثنائي إمام عاشور وأحمد سيد زيزو للتحقيق، بعد الاستوريهات التي نشرها الثنائي عبر حساباتهما الرسمية على موقع إنستجرام عقب خسارة الفريق أمام بيراميدز.

انتهت مباراة منتخب مصر للناشئين أمام نظيره منتخب العراق، بهدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية، بمدينة أبها السعودية، ضمن مواجهات الجولة الثانية في بطولة كأس الخليج للشباب

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا بدأ في إعداد تقرير شامل عن أسباب خسارة الفريق أمام وادي دجلة بهدفين لهدف.

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عددا من المواجهات القوية خلال شهر سبتمبر الحالي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويترقب الأهلي مواجهات نارية ضمن مشواره في بطولة الدوري الممتاز خلال شهر سبتمبر والتي أبرزها مواجهة القمة أمام نادي الزمالك.

شهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة، اليوم الاثنين، احتفالية وداع للإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم، وجهازه الفني المعاون، بعد قرار إدارة النادي توجيه الشكر له أمس الأحد على بسبب تراجع النتائج.

حسم مسئولو ليفربول الإنجليزي، صفقتين جديدتين في آخر أيام فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا، بمقابل خيالي يصل إلى 165 مليون جنيه إسترليني للصفقتين.

نال مصطفى محمد نجم نانت الفرنسي، إشادة واسعة بعد هدفه في شباك أوكسير، خلال المباراة التي جمعتهما بهدف نظيف، في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

انتظم اليوم منتخب الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم فى معسكر مفتوح بملعب مشروع المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر؛ يستمر إلى يوم 9 سبتمبر الجاري قبل أن يغادر المنتخب إلى تشيلي يوم 13 سبتمبر الجاري لاستكمال معسكره الختامي استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم بتشيلي من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر القادم.. وتضم مجموعة الفراعنة: اليابان ونيوزيلاندا وتشيلي.

تلقى منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة هزيمته الثانية أمام منتخب العراق في بطولة كأس الخليج للشباب، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية، بمدينة أبها السعودية، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية

توافد لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم بعد ظهر، اليوم الإثنين، على مقر إقامة الفريق بأحد فنادق منطقة التجمع الخامس، للانتظام في معسكر الفراعنة، الذي انطلق اليوم، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

