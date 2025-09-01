الإثنين 01 سبتمبر 2025
رئيس التحرير
عصام كامل

رحيل ريبيرو يعيد نجم الأهلي للحياة مرة أخرى

 يترقب أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فرصة للعودة إلى حسابات القلعة الحمراء والعودة للمشاركة في تدريبات ومباريات الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد إعلان القلعة الحمراء أمس رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو عن منصب المدير الفني، عقب تراجع النتائج.

وكان عبد القادر يتدرب في الجيم دون الدخول في التدريبات الجماعية للأحمر خلال فترة ريبيرو، قبل أن يفتح رحيل الإسباني الباب أمام اللاعب للظهور من جديد مع الفريق.

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة إنبي القادمة في بطولة الدوري الممتاز. 

وفاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول السبت على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.


موعد مباراة الأهلي القادمة 

 ويستعد فريق الأهلى لمواجهة إنبى فى التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر الجاري باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

