الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فيريرا يجهز تقريرًا فنيًا عن خسارة دجلة

فيريرا
فيريرا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا بدأ في إعداد تقرير شامل عن أسباب خسارة الفريق أمام وادي دجلة بهدفين لهدف.

ومن المقرر أن يُعرض التقرير خلال ساعات على جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، ويشمل تقييمًا فنيًا لكل اللاعبين وتحليلًا لأبرز الأخطاء الدفاعية والتكتيكية التي أدت للهزيمة.

تصريحات فيريرا 

وجه البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التهنئة لفريق وادي دجلة بعد الفوز في مباراة الفريقين  في مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" المنافس حقق فوزًا مستحقًا، وعندما تقدم الزمالك كان لدى المنافس إيمان بتحقيق المكسب واستطاع تحقيق الفوز".

وواصل المدير الفني:" لا أتفق مع مقولة أننا نلعب 15 دقيقة ونسجل خلالها ثم لا نظهر بعد ذلك في الشق الهجومي، وإذا لعبنا 15 دقيقة فقط، فلن تكون نسبة استحواذ الفريق على الكرة 71% ولن نسدد 21 تسديدة على المرمى، وجاهز لكل الأسئلة ولكن الحقائق لا تتغير".

