الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الفرنسي عن هدف مصطفى محمد في أوكسير: لمسة الفن والهندسة

مصطفى محمد
مصطفى محمد

نال مصطفى محمد نجم نانت الفرنسي، إشادة واسعة بعد هدفه في شباك أوكسير، خلال المباراة التي جمعتهما بهدف نظيف، في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

ونشر حساب الدوري الفرنسي عبر منصة "إكس" هدف مصطفى محمد، الذي فاز به فريقه نانت على أوكسير في الجولة الثالثة من البطولة، وعلق عليه قائلا: " لمسة تدل على الفن والهندسة من الأناكوندا.. مصطفى يفتتح سجل تهديفه هذا الموسم في الدوري الفرنسي بهذا الهدف الرائع".

 

مصطفى محمد يقود نانت للفوز على أوكسير في الدوري الفرنسي 

وقاد مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني فريقه نانت لتحقيق أول فوز في الدوري الفرنسي على حساب أوكسير، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي، على ملعب "لا بوجوار" ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

وجاء هدف نانت في شباك أوكسير عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة 8.

تشكيل نانت ضد أوكسير

وجاء تشكيل نانت على النحو التالي:
حراسة المرمى: أنثوني لوبيس.

خط الدفاع: كيلفن أميان، شيدوزي أوازيم، تاتي، بن خطاب

خط الوسط: فرانسيس كوكيلين، هيون سيوك هونج، جوهان ليبينانت، نيكولاس كوزا.

خط الهجوم: مصطفى محمد، جيراسي باهريبة.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: ثيو دي بيرسين، فرانسيسكو سييرالتا، جيدوين مينساه، مارفن سينايا، كليمنت أكبا، كيفن دانويس، خوسيه كازيمير، إيليشا أوسو، إبراهيم أوسمان، دانييل لوادير، ولاسين سينايوكو.

 

بمشاركة مصطفى محمد، نانت يخسر من ستراسبورج بهدف في الدوري الفرنسي

خسر فريق نانت، من نظيره ستراسبورج بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما الأسبوع الماضي، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي

وسجل إيمانويل إميجا هدف الفوز لفريق ستراسبورج بالدقيقة 81.

وشهد تشكيل فريق نانت مشاركة النجم المصري مصطفي محمد في التشكيل الأساسي للفريق لمواجهة ستراسبورج.

التشكيل نانت أمام ستراسبورج

حراسة المرمى: لوبيز

خط الدفاع: أميان، أوازيم، تاتي،كوزا

خط الوسط: كوكيلان، ليبينان، ليرو

خط الهجوم: بنحطب، مصطفى محمد، جيراسي

نانت يخسر من باريس سان جيرمان

كما فاز فريق باريس سان جيرمان، على نظيره نانت بهدف دون رد ضمن الجولة الأولى من منافسات الموسم الجديد للدوري الفرنسي.

وشهدت المباراة مشاركة مصطفى محمد، لاعب منتخب مصر، بشكل أساسي حتى الدقيقة 67 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة تواجد فريق نانت في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 3 نقاط جمعها من فوز وخسارتين وتسجيل هدفًا وتلقي 2.

بينما تواجد فريق أوكسير في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 3 نقاط جمعها من انتصار وخسارتين وتسجيل هدفين وتلقي 4.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصطفي محمد نانت أوكسير هدف مصطفي محمد نانت ضد أوكسير

مواد متعلقة

موقف نادي مصطفى محمد، ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الثالثة

مصطفى محمد يقود نانت لتحقيق أول فوز في الدوري الفرنسي على حساب أوكسير

الأكثر قراءة

بعد واقعة وائل الإبراشي، حكم الشرع في تنازل الأب عن أملاكه لبناته حال حياته

أحدهما بخطأ كارثي، شاهد هدفي خسارة مصر أمام العراق بكأس الخليج

طالبت بقمع مظاهرات داعمة لغزة، من هي المصرية نعمت شفيق مستشارة رئيس وزراء بريطانيا؟

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة والرمال على هذه المناطق غدا

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة تحويل زيزو وإمام عاشور للتحقيق

أبرزها القمة، 4 مواجهات نارية تنتظر الزمالك بالدوري الممتاز خلال سبتمبر

باع ساعته عشاني، انهيار مجدي الحسيني فى البكاء بسبب العندليب (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم 1- 9-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

المزيد

انفوجراف

البداية الأسوأ لمدرب مع فريقه.. أرقام خوسيه ريبيرو مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، رد الملائكة على اعتذار الكافرين يوم القيامة

"بنتى كل ما يتقدم لها عريس ميحصلش نصيب أعمل أيه"؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads