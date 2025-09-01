أبرزها القمة أمام الزمالك، أجندة مباريات الأهلي خلال شهر سبتمبر

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عددا من المواجهات القوية خلال شهر سبتمبر الحالي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويترقب الأهلي مواجهات نارية ضمن مشواره في بطولة الدوري الممتاز خلال شهر سبتمبر والتي أبرزها مواجهة القمة أمام نادي الزمالك.

جدول مباريات الأهلي في سبتمبر

إنبي ضد الأهلي: الأحد 14 سبتمبر، الساعة 8 مساءً، على ستاد المقاولون العرب.

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا: الجمعة 19 سبتمبر، الساعة 8 مساءً، على ستاد القاهرة الدولي.

حرس الحدود ضد الأهلي: الثلاثاء 23 سبتمبر، الساعة 5 مساءً، على ستاد الكلية الحربية.

الأهلي ضد الزمالك: الاثنين 29 سبتمبر، الساعة 8 مساءً، على ستاد القاهرة الدولي

وفاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول السبت على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة إنبى فى التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

