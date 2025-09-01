مدرب وادي دجلة: جمهور الزمالك مرعب وشعرنا بالرهبة قبل انطلاق المباراة

تحدث محمد الشيخ المدير الفني لفريق وادي دجلة، عن فوز فريقه أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مدرب وادي دجلة يتحدث عن مباراة الزمالك

وقال الشيخ في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم إن لاعبي وادي دجلة كانوا رجالا وقدموا ما عليهم، ويجب عدم المبالغة بالفوز على نادي الزمالك،

وتابع، أول مباراة في حياتي أرى مثل هذا الجمهور، وكان هناك رهبة من جمهور الزمالك بالنسبة لي وللاعبي وادي دجلة عند دخول أرض الملعب.

وقال الشيخ: جمهور الزمالك كان “مرعب” بالنسبة لي وأيضا للاعبي الفريق.

وأضاف: كنت مصمم على منح لاعبي دجلة الثقة منذ بداية اللقاء، وحزنت من نفسي بسبب ضغطي المبالغ على لاعبي الفريق، وقلقت عليهم بعد الهدف الأول للزمالك ولكن أبهروني بالأداء الكبير لهم طوال المباراة.

وتابع: لدينا هوية ثابتة في وادي دجلة نحاول الحفاظ عليها بصرف النظر عن نتيجة اللقاء، وبين الشوطين عرضنا فيديو لبعض الأخطاء التي ارتكبها الفريق خلال الشوط الأول بالإضافة إلى بعض المميزات

واختتم الشيخ تصريحات قائلا: ماجد سامي سبب رئيسي في تواجدي كمدير فني لوادي دجلة ومنحني الثقة منذ تواجدي في المحترفين، ومحمد أبو تريكة مصدر إلهامي منذ الصغر

