الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أحدهما بخطأ كارثي، شاهد هدفي خسارة مصر أمام العراق بكأس الخليج

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فيتو

تلقى منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة هزيمته الثاني في بطولة كأس الخليج للشباب، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية، بمدينة أبها السعودية، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية 

وجاء الهدف الأول لمنتخب العراق في مرمى مصر من خطأ كارثي لحارس مرمى منتخب مصر عمر عبد العزيز

هدفا العراق فى مرمى مصر

سجل منتخب العراق هدفه الأول عن طريق زين العابدين ياسر في الدقيقة 3 من بداية اللقاء، ثم عزز يوسف جابر تقدم أسود الرافدين بهدف ثان في الدقيقة 68

منتخب مصر يودع كأس الخليج

بهذه النتيجة يودع منتخب مصر تحت 17 سنة بطولة كأس الخليج، بصرف النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام منتخب البحرين، خاصة أنه يقبع في مؤخرة المجموعة الثانية برصيد صفر من النقاط 

وفي الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر بعد التدخل بدون كرة على حارس منتخب العراق 

أعلن أحمد الكاس المدير الفني لـ منتخب مصر للناشئين تشكيل الفراعنة لمواجهة منتخب العراق، ضمن مواجهات الجولة الثانية في بطولة كأس الخليج للشباب.

تشكيل منتخب الناشئين أمام العراق 

منتخب مصر يخسر أمام عمان

وتلقى منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، خسارة مؤلمة أمام المنتخب العماني بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين، الجمعة الماضي، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج للشباب، التي تقام في ضيافة مدينة أبها السعودية، خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 9 سبتمبر المقبل.

موعد مباراة مصر والعراق في كأس الخليج

مباراة مصر والعراق تنطلق في الرابعة والنصف عصرا بتوقيت مصر، وتنقلها شبكة قنوات الكأس القطرية، كما تنقلها القناة الرياضية السعودية على الهواء مباشرة.

منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فيتو
منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فيتو

مجموعة مصر في كأس الخليج

 ووقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين، أما المنتخب السعودي صاحب الضيافة فجاء على رأس المجموعة الأولى ومعه الثلاثي قطر والكويت واليمن.

 

25 لاعبا في بعثة منتخب الناشئين للسعودية

تضم البعثة الجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد الكاس، المدير الفني، ومحمد إبراهيم المدرب العام، وأحمد فوزي مدربا لحراس المرمى، ووليد مهدي مديرا إداريا، وسالم حنيش محللا للآداء، وعبدالرحمن عيسى مدربا للأحمال، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي للعلاج الطبيعي، ومحمد السيد مسؤول التدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات، و25 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عمرو عادل، عمر عبد العزيز، فادي وائل.

خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، مهند الشامي، فارس فخري، أحمد سمير.

خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، محمد البنداري، أنس رشدي، ياسين

حسام، عمر أبوطالب، إبراهيم النجعاوي، أحمد إيهاب، محمد صبيح، عمار السيد، سيف الجبالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر للناشئين كأس الخليج منتخب مصر تحت 17 سنة منتخب العراق أحمد الكأس حارس مرمى منتخب مصر عمر عبد العزيز

مواد متعلقة

أحمد الكاس يعلن تشكيل منتخب الناشئين أمام العراق ببطولة كأس الخليج

منتخب الناشئين تحت 17 سنة يختتم تحضيراته لمواجهة العراق بكأس الخليج (صور)

وليد درويش يجتمع بلاعبي منتخب الناشئين قبل انطلاق مران الفريق بمدينة أبها

منتخب الناشئين يختتم استعداداته قبل التوجه إلى أبها للمشاركة في كأس الخليج

الأكثر قراءة

العثور على 200 فيديو إباحي داخل هواتف "السنيورة والملك"

بعد واقعة وائل الإبراشي، حكم الشرع في تنازل الأب عن أملاكه لبناته حال حياته

أحدهما بخطأ كارثي، شاهد هدفي خسارة مصر أمام العراق بكأس الخليج

طالبت بقمع مظاهرات داعمة لغزة، من هي المصرية نعمت شفيق مستشارة رئيس وزراء بريطانيا؟

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة تحويل زيزو وإمام عاشور للتحقيق

إصابة 11 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

أبرزها القمة، 4 مواجهات نارية تنتظر الزمالك بالدوري الممتاز خلال سبتمبر

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم 1- 9-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

المزيد

انفوجراف

البداية الأسوأ لمدرب مع فريقه.. أرقام خوسيه ريبيرو مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

هل كان الرسول يحتفل بيوم مولده؟، أزهري يوضح (فيديو)

ما هي شروط صحة الصلاة؟.. أمينة الفتوى تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads