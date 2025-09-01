أحدهما بخطأ كارثي، شاهد هدفي خسارة مصر أمام العراق بكأس الخليج

تلقى منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة هزيمته الثاني في بطولة كأس الخليج للشباب، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية، بمدينة أبها السعودية، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية

وجاء الهدف الأول لمنتخب العراق في مرمى مصر من خطأ كارثي لحارس مرمى منتخب مصر عمر عبد العزيز

هدفا العراق فى مرمى مصر

سجل منتخب العراق هدفه الأول عن طريق زين العابدين ياسر في الدقيقة 3 من بداية اللقاء، ثم عزز يوسف جابر تقدم أسود الرافدين بهدف ثان في الدقيقة 68

منتخب مصر يودع كأس الخليج

بهذه النتيجة يودع منتخب مصر تحت 17 سنة بطولة كأس الخليج، بصرف النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام منتخب البحرين، خاصة أنه يقبع في مؤخرة المجموعة الثانية برصيد صفر من النقاط

وفي الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر بعد التدخل بدون كرة على حارس منتخب العراق

تشكيل منتخب الناشئين أمام العراق

منتخب مصر يخسر أمام عمان

وتلقى منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، خسارة مؤلمة أمام المنتخب العماني بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين، الجمعة الماضي، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج للشباب، التي تقام في ضيافة مدينة أبها السعودية، خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 9 سبتمبر المقبل.

موعد مباراة مصر والعراق في كأس الخليج

مباراة مصر والعراق تنطلق في الرابعة والنصف عصرا بتوقيت مصر، وتنقلها شبكة قنوات الكأس القطرية، كما تنقلها القناة الرياضية السعودية على الهواء مباشرة.

منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فيتو

مجموعة مصر في كأس الخليج

ووقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين، أما المنتخب السعودي صاحب الضيافة فجاء على رأس المجموعة الأولى ومعه الثلاثي قطر والكويت واليمن.

25 لاعبا في بعثة منتخب الناشئين للسعودية

تضم البعثة الجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد الكاس، المدير الفني، ومحمد إبراهيم المدرب العام، وأحمد فوزي مدربا لحراس المرمى، ووليد مهدي مديرا إداريا، وسالم حنيش محللا للآداء، وعبدالرحمن عيسى مدربا للأحمال، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي للعلاج الطبيعي، ومحمد السيد مسؤول التدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات، و25 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عمرو عادل، عمر عبد العزيز، فادي وائل.

خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، مهند الشامي، فارس فخري، أحمد سمير.

خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، محمد البنداري، أنس رشدي، ياسين

حسام، عمر أبوطالب، إبراهيم النجعاوي، أحمد إيهاب، محمد صبيح، عمار السيد، سيف الجبالي.

