الأهلي يقيم حفل تكريم لوداع ريبيرو وجهازه المعاون

ريبيرو
ريبيرو

شهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة، اليوم الاثنين، احتفالية وداع للإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم، وجهازه الفني المعاون، بعد قرار إدارة النادي توجيه الشكر له أمس الأحد على بسبب تراجع النتائج.

وحرص الأهلي على تكريم ريبيرو وطاقمه الفني تقديرا لفترتهم داخل القلعة الحمراء، حيث وجه  محمد يوسف، المدير الرياضي للأهلي، الدعوة لريبيرو وجهازه المعاون للحضور إلى مقر النادي من أجل توديعهم بعد رحيلهم رسميا.

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة إنبي القادمة في بطولة الدوري الممتاز. 

وفاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول السبت على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة إنبى فى التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر الجاري باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

