الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أحمد الكاس يعلن تشكيل منتخب الناشئين أمام العراق ببطولة كأس الخليج

منتخب الناشئين،فيتو
منتخب الناشئين،فيتو

 أعلن أحمد الكاس المدير الفني لـ منتخب مصر للناشئين تشكيل الفراعنة لمواجهة منتخب العراق، ضمن مواجهات الجولة الثانية في بطولة كأس الخليج للشباب، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية، بمدينة أبها السعودية.

تشكيل منتخب الناشئين أمام العراق 

منتخب مصر يخسر أمام عمان

وتلقى منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، خسارة مؤلمة أمام المنتخب العماني بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين، الجمعة الماضي، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج للشباب، التي تقام في ضيافة مدينة أبها السعودية، خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 9 سبتمبر المقبل.

موعد مباراة مصر والعراق في كأس الخليج

مباراة مصر والعراق تنطلق في الرابعة والنصف عصرا بتوقيت مصر، وتنقلها شبكة قنوات الكأس القطرية، كما تنقلها القناة الرياضية السعودية على الهواء مباشرة.

منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فيتو
منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فيتو

مجموعة مصر في كأس الخليج

 ووقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين، أما المنتخب السعودي صاحب الضيافة فجاء على رأس المجموعة الأولى ومعه الثلاثي قطر والكويت واليمن.

 

25 لاعبا في بعثة منتخب الناشئين للسعودية

تضم البعثة الجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد الكاس، المدير الفني، ومحمد إبراهيم المدرب العام، وأحمد فوزي مدربا لحراس المرمى، ووليد مهدي مديرا إداريا، وسالم حنيش محللا للآداء، وعبدالرحمن عيسى مدربا للأحمال، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي للعلاج الطبيعي، ومحمد السيد مسؤول التدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات، و25 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عمرو عادل، عمر عبد العزيز، فادي وائل.

خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، مهند الشامي، فارس فخري، أحمد سمير.

خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، محمد البنداري، أنس رشدي، ياسين حسام، عمر أبوطالب، إبراهيم النجعاوي، أحمد إيهاب، محمد صبيح، عمار السيد، سيف الجبالي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بطولة كأس الخليج بطولة كأس الخليج للشباب عمان والبحرين كأس الخليج للشباب كأس الخليج محمد الششتاوى مدينة أبها السعودية مدينة أبها منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة منتخب مصر منتخب مصر للناشئين منتخب الناشئين منتخب العراق منتخب العمان موعد مباراة مصر

الأكثر قراءة

العثور على 200 فيديو إباحي داخل هواتف "السنيورة والملك"

مفاجأة في تحقيقات مقتل أطفال ديرمواس، المتهمة اختبرت السم على أحد الأطفال

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الملكة

أول تعليق من الزمالك على مشاجرة ليلة السقوط أمام دجلة

عباس شراقي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن مياه النيل

تجديد حبس البلوجرز سوزي الأردنية ومحمد عبد العاطي وعلياء قمرون

مصدر بالأهلي: هذا المدرب هو الأقرب لخلافة ريبيرو

بعد تهريب 600 قطعة أثرية، حكم أمريكي بالسجن على طبيب مصري

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

ارتفاع الصديقة والكيت والكنت، أسعار المانجو اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

المزيد

انفوجراف

عهد جديد للعاملين بالقطاع الخاص.. ما تريد معرفته عن قانون العمل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ولد الهدى (الحلقة التاسعة)، رسول الله كان أشجع الناس

مع بداية شهر سبتمبر، دعاء دخول أول الشهر الجديد

هل احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads