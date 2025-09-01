الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة تحويل زيزو وإمام عاشور للتحقيق

إمام عاشور
إمام عاشور

كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة ما تردد في الساعات الماضية بشأن تحويل الثنائي إمام عاشور وأحمد سيد زيزو للتحقيق، بعد الاستوريهات التي نشرها الثنائي عبر حساباتهما الرسمية على موقع إنستجرام عقب خسارة الفريق أمام بيراميدز.

وأكد المصدر أن إدارة الكرة بالنادي لم تحول أي من الثنائي للتحقيق، كما لم توقع عليهما أي عقوبات مالية، مشددا أن ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح.

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة إنبي القادمة في بطولة الدوري الممتاز. 

وفاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول السبت على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة إنبى فى التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر الجاري باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النادي الأهلي الأهلي إمام عاشور أحمد سيد زيزو بيراميدز

مواد متعلقة

رحيل ريبيرو يعيد نجم الأهلي للحياة مرة أخرى

أبرزها القمة أمام الزمالك، أجندة مباريات الأهلي خلال شهر سبتمبر

من جاريدو إلى ريبيرو، فشل المدرسة الإسبانية في القلعة الحمراء (تقرير)

مودرن سبورت يفوز على حرس الحدود بهدف في الدوري الممتاز

زيزو يعتذر لجماهير الأهلي: ما قدمناه لا يليق بتاريخ ناديكم المشرف

كشف حساب خوسيه ريبيرو مع الأهلي بعد رحيله رسميا

الدوري الممتاز، مودرن سبورت يتقدم على حرس الحدود 0/1 بالشوط الأول

الأهلي يعلن رسميا توجيه الشكر لخوسيه ريبيرو وجهازه المعاون

الأكثر قراءة

العثور على 200 فيديو إباحي داخل هواتف "السنيورة والملك"

بعد واقعة وائل الإبراشي، حكم الشرع في تنازل الأب عن أملاكه لبناته حال حياته

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة تحويل زيزو وإمام عاشور للتحقيق

طالبت بقمع مظاهرات داعمة لغزة، من هي المصرية نعمت شفيق مستشارة رئيس وزراء بريطانيا؟

أبرزها القمة، 4 مواجهات نارية تنتظر الزمالك بالدوري الممتاز خلال سبتمبر

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الملكة

ليفربول يحسم آخر صفقتين في الانتقالات الصيفية بقيمة 165 مليون إسترليني

وزير الإسكان يعتذر عن تأخر تسليم شقق الإعلانين العاشر والرابع عشر بسكن لكل المصريين

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم 1- 9-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن قرار الحظر الأمريكي لتأشيرات الفلسطينيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي شروط صحة الصلاة؟.. أمينة الفتوى تجيب

الإفتاء توضح خطورة التطاول على الصحابة الكرام رضوان الله عليهم

ما حكم دفع أموال الزكاة في بناء المساجد؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads