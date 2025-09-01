مصدر بالأهلي يكشف حقيقة تحويل زيزو وإمام عاشور للتحقيق

كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة ما تردد في الساعات الماضية بشأن تحويل الثنائي إمام عاشور وأحمد سيد زيزو للتحقيق، بعد الاستوريهات التي نشرها الثنائي عبر حساباتهما الرسمية على موقع إنستجرام عقب خسارة الفريق أمام بيراميدز.

وأكد المصدر أن إدارة الكرة بالنادي لم تحول أي من الثنائي للتحقيق، كما لم توقع عليهما أي عقوبات مالية، مشددا أن ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة إنبي القادمة في بطولة الدوري الممتاز.

وفاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول السبت على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة إنبى فى التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر الجاري باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

