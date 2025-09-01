الإثنين 01 سبتمبر 2025
أول تعليق من الزمالك على مشاجرة ليلة السقوط أمام دجلة

اللواء حسن موسى،
اللواء حسن موسى، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، فيتو

كشف اللواء حسن موسى، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، في تصريح خاص لـ”فيتو”، عن تفاصيل واقعة المشاجرة التي شهدها مقر النادي مساء أمس بين سيدتين، مؤكدًا أنه تم إيقاف السيدتين المتورطتين في الواقعة، وتم اتخاذ قرار بمنع كل أطراف المشادة من دخول النادي لحين انتهاء التحقيقات ومنعهم من دخول الزمالك، كما تم عرض الأمر على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار النهائي.

مشادة ثم اعتداء بالأيدي داخل النادي

القصة بدأت حين نشبت مشادة كلامية بين سيدتين داخل النادي، قبل أن تتطور الأمور إلى اعتداء بالأيدي من ثلاث سيدات على سيدة أخرى، وسط حالة من الفوضى والارتباك استدعت تدخل الأمن الداخلي بشكل عاجل للسيطرة على الموقف.

نقل سيدة للمستشفى بسبب إصابة سابقة

وخلال المشاجرة، سقطت إحدى السيدات على الأرض، وتبين لاحقًا أنها كانت قد أجرت جراحة سابقة في الغضروف، ما جعلها غير قادرة على الوقوف، وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، في حين تمكن أمن النادي من احتواء الأزمة سريعًا.

المشاجرة وقعت بعد مباراة الزمالك ودجلة

يُذكر أن الواقعة حدثت داخل مقر نادي الزمالك، في الساعات التي تلت مباراة الفريق أمام وادي دجلة أمس الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

