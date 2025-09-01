الإثنين 01 سبتمبر 2025
منتخب الشباب يبدأ معسكر المونديال.. و3 وديات قبل السفر إلى تشيلي

انتظم اليوم منتخب الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم فى معسكر مفتوح بملعب مشروع المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر؛ يستمر إلى يوم 9 سبتمبر الجاري قبل أن يغادر المنتخب إلى تشيلي يوم 13 سبتمبر الجاري لاستكمال معسكره الختامي استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم بتشيلي من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر القادم.. وتضم مجموعة الفراعنة: اليابان ونيوزيلاندا وتشيلي.

3 وديات لمنتخب الشباب قبل السفر إلى تشيلي

وأدي منتخب الشباب تدريبه الأول اليوم فى معسكر الهدف المقرر أن يتخلله 3 مباريات ودية مع الجبلين السعودي يوم الأربعاء المقبل والشرطة العراقي يوم السبت القادم والثالثة يوم 9 سبتمبر الجاري فى ختام المعسكر.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب

ويضم جهاز منتخب مصر للشباب كلا من: حماده أنور مدير المنتخب وأسامة نبيه المدير الفني وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب حراس المرمي وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي ود.احمد ابو عبلة رئيس الجهاز الطبي ود.محمد محروس أخصائي العلاج الطبيعي وعباس حسانين واحمد ممدوح للتدليك وزياد الشعراوي محلل أداء واحمد سامي منسق أمني وعلاء سعيد مدير المهمات.

 

