منتخب مصر الثاني يتوجه للإسماعيلية استعدادا لوديتي تونس (صور)

توجهت حافلة منتخب مصر الثاني بعد ظهر اليوم، من مقر اتحاد الكرة بمدينة 6 أكتوبر في طريقها إلى مدينة الإسماعيلية، للدخول في معسكر تدريبي مغلق، في بداية استعدادا الفريق للمشاركة في بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين .

منتخب مصر يخوض وديتين أمام تونس

و تستضيف مدينة الإسماعيلية معسكر منتخب مصر الثاني، في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر الجاري، ويتخلله مباراتين وديتين أمام منتخب تونس يومي 6 و9 سبتمبر باستاد هيئة قناة السويس

وتجمع لاعبو منتخب مصر الثاني ظهر اليوم الإثنين في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، ثم توجهت حافلة الفريق إلى الإسماعيلية لبدء معسكر الفريق، ويخوض الفريق مرانه الأول في الملعب الفرعي لاستاد هيئة قناة السويس مساء اليوم الإثنين.

الاستعداد لبطولة كأس العرب

وأكد حلمي طولان أهمية المعسكر الذي يعد استعدادا قويا لبطولة كأس العرب ومنافساتها الكبيرة في الدوحة أول ديسمبر المقبل، مضيفا أن جميع أفراد الجهاز الفني سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق نتيجة تليق بكرة القدم المصرية.

27 لاعبا في معسكر منتخب مصر الثاني

ضمت قائمة منتخب مصر الثاني لمعسكر سبتمبر التي أعلنها حلمي طولان، مساء أمس الأحد، 27 لاعبا هم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - علي لطفي - محمود جاد - عصام ثروت

خط الدفاع: محمود الونش - أحمد سامي - محمود رزق - علي الفيل - مصطفى العش - عمر جابر - كريم فؤاد - كريم حافظ

خط الوسط: يحيي زكريا - محمد النني - أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد عاطف قطة - عمر الساعي- غنام محمد - مجدي أفشة - ميدو جابر - عادل ميسي - حسين الشحات - محمود زلاكة

خط الهجوم: مروان حمدي - ناصر منسي - حسام حسن

مجموعة مصر في كأس العرب

وأوقعت قرعة كأس العرب 2025 منتخب مصر الوطني في المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات الأردن والإمارات إلى جانب الفائز في مباراة التصفيات من منتخبي الكويت وموريتانيا.

بطولة كأس العرب تقام في قطر، خلال الفترة 1 إلى 18 من شهر ديسمبر المقبل، على أن تكون هناك مباريات تأهيلية يومي 25 و26 من شهر نوفمبر.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني الذي جرى تكوينه للمشاركة في كأس العرب بقطر من حلمي طولان مديرا فنيا وأحمد حسن الصقر فى منصب مدير المنتخب، إلى جانب تعيين كل من ممدوح محمدي ومحمد نور في منصب المدربين العامين، فيما يتولى الكابتن عصام الحضري مهمة مدرب حراس المرمى وأيمن حافظ مديرا إداريا.

