أخبار الفن اليوم: مينا مسعود يحتفل بزفافه على الهندية إميلي شاه.. أشرف زكي يهدد بملاحقة من يستغلون اسم مسلسل "الاختيار 4" للنصب والاحتيال.. طرح الأغنية الدعائية لفيلم "ضي"

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الاحد عدد من الاحداث الهامة وكانت كالتالي:

نشر النجم العالمي المصري الأصل مينا مسعود، مقطع فيديو له، عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، يرصد احتفاله بزفافه علي الممثلة الهندية إميلي شاه.





أصدرت نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بيانًا شديد اللهجة، حذّرت فيه من محاولات بعض الأشخاص استغلال اسم مسلسل “الاختيار 4” للنصب والاحتيال على الفنانين الشباب وراغبي الالتحاق بالمجال الفني.

تستعد الشقيقتان غادة ونيفين رجب لطرح ديو غنائي بعنوان “السهرة الحلوة”، من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.



وفى شهر يوليو الماضي، طرحت المطربة نيڤين رجب أحدث أعمالها الغنائية، وهو كليب "منسية" وهي أغنية دراما، وتعد بمثابة أولى إطلاقاتها الغنائية من جديد، بعد فترة غياب سنتين، وستطرح الفترة المقبلة مجموعة من الأغنيات على طريقة السينجل.

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “ضي” الأغنية الدعائية للعمل، والتي يقدمها المطرب محمد منير وكلمات مصطفى حدوتة وألحان إيهاب عبد الواحد.



ومن المفترض أن يعرض الفيلم بالسينمات يوم الأربعاء المقبل، كما يقام عرضًا خاصًا له يوم الثلاثاء المقبل داخل إحدى السينمات بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور أبطال الفيلم وعدد من النجوم ومراسلي القنوات الفضائية.

تعيش الفنانة معتزة عبد الصبور، ابنة الشاعر الراحل صلاح عبد الصبور، حالة سيئة بعد إبلاغها بأنها ستُطرد من منزلها خلال سبع سنوات.



وكتبت الفنانة عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”: “من كام يوم لأنى كنت فى حالة عمرى ما شفت نفسى فيها جراء إبلاغي من أحد ورثة العمارة أنى هطرد من بيتى، بيت صلاح عبد الصبور كمان سبع سنوات”.

يستعد الفنان عمرو سعد لخوض السباق الدرامي الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل جديد يتكون من 30 حلقة، يتولى كتابته السيناريست ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

ومن المفترض أن يتم الإعلان عن اسم العمل والأبطال المشاركين به، خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن المسلسل مازال في مرحلة التحضيرات الأولية.

قالت الفنانة نجوي فؤاد إنه تم تأجيل العملية الجراحية التي كان من المقرر أن تجريها مساء اليوم، بسبب إجراء بعض التحاليل الطبيبة.



وأكدت في تصريحات خاصة لـ فيتو أنه من المقرر أن تجري عملية جراحية في العمود الفقري والركبة يوم الإثنين في الأسبوع المقبل.

ذكرت عدد من التقارير الصحفية، أن المغنية وسيدة الأعمال ريهانا تخطط لعودة قوية عام ٢٠٢٦.



وأوضحت التقارير، أن ريهانا تستعد لتعود بقوة لعالم الغناء، الذي ابتعدت عنه لسنوات عديدة، لم تصدر خلالها إلا عدد قليل من الأغاني، وذلك بسبب تركيزها علي حياتها الشخصية، وعلامتها التجارية الخاصة بمستحضرات التجميل والملابس.

