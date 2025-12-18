الخميس 18 ديسمبر 2025
فريق من النيابة ينتقل لمعاينة حريق مطعم شهير في جسر السويس

حريق، فيتو
حريق، فيتو
انتقل فريق من النيابة العامة، لمعاينة حريق مطعم شهير بالطابق الأرضي بعقار مكون من 12 طابقًا بمنطقة جسر السويس، لحصر الخسائر والأسباب التي أدت إلى اشتعال النيران داخل المطعم وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة نجحت في إخماد حريق نشب داخل مطعم شهير في أحد العقارات بـمنطقة جسر السويس ، دون وقوع أي إصابات.

 

حريق مطعم شهير بجسر السويس

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم شهير بأحد العقارات بمنطقة جسر السويس، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل مطعم شهير بعيار مكون من 12 طابقًا بشارع الإنتاج بـمنطقة جسر السويس.

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

