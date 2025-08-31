الأحد 31 أغسطس 2025
أشرف زكي يهدد بملاحقة من يستغلون اسم مسلسل “الاختيار 4” للنصب والاحتيال

اشرف زكي
اشرف زكي

أصدرت نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بيانًا شديد اللهجة، حذّرت فيه من محاولات بعض الأشخاص استغلال اسم مسلسل “الاختيار 4” للنصب والاحتيال على الفنانين الشباب وراغبي الالتحاق بالمجال الفني.

 

وأكدت النقابة في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي اليوم الأحد، أنها لم تفوّض أي شخص أو جهة للقيام بترشيحات أو اختبارات تخص العمل، مشددة على أن كل ما يُروَّج عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المكالمات الهاتفية بشأن طلب مبالغ مالية مقابل المشاركة في المسلسل عارٍ تمامًا من الصحة.

 

وأضاف البيان أن النقابة تواصلت مع شركة “سينرجي” المنتجة للمسلسل، والتي أكدت من جانبها أنها ليست لها أي علاقة بما يتم تداوله من إعلانات أو دعوات كاستينج مزعومة، وأنها تعتمد صفحاتها الرسمية فقط في أي خطوات إنتاجية أو فنية تخص العمل.

 

وطالبت النقابة، بقيادة الفنان أشرف زكي ومجلس الإدارة، جموع الفنانين والهواة بعدم الانسياق وراء هذه الادعاءات، وناشدت بسرعة التبليغ عن أي محاولة نصب أو ابتزاز تتم تحت اسم مسلسل “الاختيار 4”، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يسيء استخدام اسم الأعمال الوطنية الكبرى أو اسم النقابة.

