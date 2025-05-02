فيلم "ضي" يخطف الأضواء في مهرجان مالمو

بعد حصده 4 جوائز في ختام النسخة الرابعة من مهرجان "هوليوود للفيلم العربي، نال الفيلم المصري-السعودي "ضي – سيرة أهل الضي" إشادة من النقاد والجمهور مهرجان مالمو للسينما العربية.

وشهدت قاعة سينما بانورا عرض الفيلم المصري-السعودي "ضي – سيرة أهل الضي" ضمن المسابقة الرسمية للدورة الخامسة عشرة لمهرجان مالمو للسينما العربية، إذ لاقى العمل تفاعلًا جماهيريًّا ونقديًّا ملحوظًا.

يروي الفيلم حكاية "ضي"، وهو مراهق نوبي يبلغ من العمر 14 عامًا ويعاني من حالة الألبينو (عدو الشمس)، ينطلق في رحلة من جنوبي مصر إلى شمالها برفقة عائلته المفككة ومدرسته الموسيقية، سعيًا لتحقيق حلمه في الغناء.

فريق العمل

الفيلم من تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي، ويشارك في بطولته كل من أسيل عمران، إسلام مبارك، حنين سعيد، بدر محمد. كما يظهر فيه عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد حلمي ومحمد منير.

إشادة وتفاعل

نال الفيلم إشادة من النقاد والجمهور على حد سواء، فقد وصفه البعض بأنه "يخطف الأضواء" في اليوم الأول من المهرجان، مشيدين بصنّاع العمل وتحديات الإنتاج التي واجهوها.

وأعرب السيناريست هيثم دبور عن سعادته باستمرار التعاون مع المخرج كريم الشناوي، وذلك عقب نجاح تجربتهما السابقة في فيلم "عيار ناري" عام 2018.

في ندوة الفيلم عقب العرض، أوضح دبور أن العمل على فيلم "ضي – سيرة أهل الضي" لم يكن خاليًا من التحديات، خاصة بعد انسحاب المنتج الأساسي في المراحل الأولى، وهو ما دفعه إلى تولي مسؤولية الإنتاج الرئيس إلى جانب تأليفه للنص السينمائي، حرصًا منه على استكمال المشروع وإخراجه للنور بجودة فنية عالية.

من جانبه، عبّر المخرج كريم الشناوي عن تقديره الخاص لمهرجان مالمو للسينما العربية، مؤكدًا أن له مكانة مميزة في مسيرته، كونه كان أول من احتضن عرض فيلمه الروائي الطويل الأول "عيار ناري".

وأشار الشناوي إلى أن مشاركته بفيلم "ضي" في الدورة الخامسة عشرة من المهرجان تمثل له لحظة استثنائية، لا سيما مع العمل إلى جانب مجموعة من النجوم العرب الذين أضافوا للعمل ثقلًا فنيًا، على حد تعبيره.

كما تحدث الشناوي عن تجربة اختيار بطل الفيلم بدر محمد، واصفًا إياها بأنها رحلة طويلة من البحث والاختبارات التي شملت أكثر من 150 وجهًا جديدًا، قبل أن يستقر فريق العمل على بدر الذي جسّد شخصية "ضي" ببراعة وحساسية عالية. وأكد أن هذه التجربة تُمثّل نموذجًا حيًا لإمكانية المزج بين المواهب الجديدة والرسائل السينمائية الإنسانية في قالب فني متكامل.

وحضل الفيلم على 4 جوائز في ختام النسخة الرابعة من مهرجان "هوليوود للفيلم العربي"، منها جائزة "لجنة التحكيم الخاصة" للممثلة إسلام مبارك، وجائزة "أفضل سيناريو" لهيثم دبور، وجائزة "أفضل مخرج" لكريم الشناوي، بالإضافة إلى جائزة "الأفق الذهبي".

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