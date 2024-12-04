الأربعاء 04 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

غادة رجب تُهدى زوجها أغنية على الهواء، والأخير يرد عليها بقصيدة

غادة رجب؛ فيتو
غادة رجب؛ فيتو

فاجأت المطربة غادة رجب زوجها الشاعر عبدالله حسن، بأغنية "في يوم وليلة" على الهواء مباشرة في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "CBC" وتقديم الإعلاميتين مني عبدالغني ومها الصغير، قائلة: "بناتي ليلي وخديجة أخذوا كل الحب مني وكمان الدهم عبدالله حسن".

 

غادة رجب تستعد لأغنية جديدة مع شقيقتها

عن تحضيراتها القادمة قالت المطربة غادة رجب إنها تستعد لأغنية جديدة مع شقيقتها تحمل الكثير من البهجة والسعادة، ومن جانبه، اهدى عبدالله زوجته غادة رجب قصيدة بعنوان "املكيني".

 

فيما قال الشاعر عبدالله حسن، إنه يسعى لتربية أبنائه بشكل إيجابي، معلنًا رفضه التام للهاتف المحمول، مضيفًا: "مستحيل أخلي بنتي تشيل موبايل غير لما تكون مدركة لكي حاجه علشان فيه اضرار كتيرة للسوشيال ميديا، علشان كده ببعدهم عنها".


https://www.facebook.com/share/v/1B1YbU788G/

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غادة رجب المطربة غادة رجب غادة رجب وزوجها الفن

مواد متعلقة

غادة رجب تغني "بنعشق الحياة" خلال مناقشة ديوان خيالي لـ جمال بخيت بـ "الصحفيين"

الأكثر قراءة

أول تعليق من بوتين علي تهديدات ترامب لدول "بريكس"

ليفربول يقدم عرضا رسميا لتجديد عقد فان دايك، وهذا مصير محمد صلاح

الحكومة تكشف موعد وآلية تطبيق منظومة الدعم النقدي

بعد فصله من الوفد، هل يخسر سليمان وهدان عضوية مجلس النواب؟

القبض على أحد الأشخاص لانتحاله صفة ضابط طبيب بالقوات المسلحة

باسم يوسف يخطف الأنظار بالجلابية والشال والعمة في “ArabsGotTalent” (فيديو)

شقيق ضحية حادث نجل زوجة الشيف الشربيني: رفضنا كل محاولات التصالح

أسعار الذهب فى السوق المحلية بختام التعاملات اليوم الأربعاء 2024.11.4

منوعات

المزيد

ناسا ترصد "يراعات كونية" من صنع البشر تفسد جمال الكون وتقلق الفلكيين

‎تجار البركة، بائع سبح في مولد السيدة نفيسة‎:"يجعل فرحك خيرعلينا وأمة محمد"

الإفراج عن أقدم وأشهر سجين لبناني في فرنسا

ملاك الرحمة، عراقية تخصص عائد بيع لوحات قامت برسمها لمساعدة مرضى السرطان

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء

الأمطار تزحف إليكم، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لـ سكان 3 محافظات (صور)

صقيع أوروبا يضرب الصعيد، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 3/12/2024

المزيد

انفوجراف

خلافات داخلية أم تهديد خارجي غير مسبوق.. ماذا يحدث في كوريا الجنوبية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجراد في المنام وعلاقته بتحذير من ضرر خطير قادم قريبا

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح فضل التسبيح بعد الصلوات المكتوبة

تفسير حلم المرض في المنام وعلاقته بزوال الهموم والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية