غادة رجب تُهدى زوجها أغنية على الهواء، والأخير يرد عليها بقصيدة

فاجأت المطربة غادة رجب زوجها الشاعر عبدالله حسن، بأغنية "في يوم وليلة" على الهواء مباشرة في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "CBC" وتقديم الإعلاميتين مني عبدالغني ومها الصغير، قائلة: "بناتي ليلي وخديجة أخذوا كل الحب مني وكمان الدهم عبدالله حسن".

غادة رجب تستعد لأغنية جديدة مع شقيقتها

عن تحضيراتها القادمة قالت المطربة غادة رجب إنها تستعد لأغنية جديدة مع شقيقتها تحمل الكثير من البهجة والسعادة، ومن جانبه، اهدى عبدالله زوجته غادة رجب قصيدة بعنوان "املكيني".

فيما قال الشاعر عبدالله حسن، إنه يسعى لتربية أبنائه بشكل إيجابي، معلنًا رفضه التام للهاتف المحمول، مضيفًا: "مستحيل أخلي بنتي تشيل موبايل غير لما تكون مدركة لكي حاجه علشان فيه اضرار كتيرة للسوشيال ميديا، علشان كده ببعدهم عنها".



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