طرح الأغنية الدعائية لفيلم "ضي" بصوت محمد منير (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “ضي” الأغنية الدعائية للعمل، والتي يقدمها المطرب محمد منير وكلمات مصطفى حدوتة وألحان إيهاب عبد الواحد.

ومن المفترض أن يعرض الفيلم بالسينمات يوم الأربعاء المقبل، كما يقام عرضًا خاصًا له يوم الثلاثاء المقبل داخل إحدى السينمات بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور أبطال الفيلم وعدد من النجوم ومراسلي القنوات الفضائية.

فيلم "ضي" من بطولة بدر محمد، أسيل عمران، إسلام مبارك، وحنين سعيد. تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي، ومن إنتاج أحمد يوسف، هيثم دبور، كريم الشناوي. ويشارك في الإنتاج كل من: بلو برنت، فيلم سكوير، سينرجي، أفلام مصر العالمية، ريد ستار، وسيني ويفز، بينما تتولى شركة بيج تايم التوزيع الخارجي، الفيلم سيتم عرضه تجاريا في دور العرض المصرية بداية من الأربعاء 3 سبتمبر المقبل.

