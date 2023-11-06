معتزة عبد الصبور لـ بيومي فؤاد: كنت احترم إخواتنا في غزة واستخدم شعبيتك واجمع تبرعات

ما زالت كلمة بيومي فؤاد بعد عرض مسرحيته في السعودية لها أصداء كبيرة في الوسط الفني وقد هاجمت الفنانة معتزة عبد الصبور ما قاله بيومي فؤاد عن محمد سلام وعن الفن بشكل عام في ظل الأحداث التي تشهدها غزة.

معتزة عبد الصبور

وقالت معتزة عبد الصبور عبر صفحتها على الفيس بوك: من ضمن أهداف الفن الكتير جدا هو الـentertainment الترفيه، أني أرقص وأغنى وأضحك الجمهور، القدرة على ده نعمة وموهبة من عند الله يجب أن احسن استخدامها والترفيه فى حد ذاته هدف نبيل جدا من أهداف الفن الكثيرة ومش مفهوم خالص بالنسبة لى حد ينفى أنه بيعمل ده وهو ده اللى هو بيعمله بالظبط ويزايد على من ليست لديه القدرة النفسية للفعل ده فى اللحظة دي.

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وتابعت معتزة عبد الصبور: والترفيه فى حد ذاته من خلال الفن لا يعيب اى فنان فى شىء بالمرة وفى أوقات الحروب كوكب الشرق كانت بتلف مصر والعالم العربى تجمع أموال من أجل المجهودات الحربية واحنا المصريين حتى اللحظة دى مش فى حالة حرب معلنة ولكننا كشعب مذبوحين.

وأردفت: “كنت احترمنا احنا كمان واحترم اخواتنا اللى احنا مذبوحين علشانهم وكنت هحترم حضرتك جدا وأحترم اختيارك لو كنت حضرتك عملت شغلك وسكت احتراما لكل شىء ولكل المكلموين والتوقيت يا فندم مهم لأن فيه توقيت بيبقى قاتل ومش بس غير مناسب ولكن سبة وجرح غائر وما هو أكثر فداحة”.

وأضافت معتزة عبد الصبور: أنا كنت طول الوقت ملتمسة شيء من العذر أن دى توقيتات عمل قد يكون صعب تغييرها ولكن طبعا مش مستحيل وكان كل عشمى ان حضرتك لما تمسك الميكرفون علشان تقول اى حاجة، تطلب طلب بسيط من جمهورك هناك إللى أنا عارفة حجم شعبيتك عندهم وهو التبرع من أجل غزة والضغط من أجل وقف إطلاق النار وده كان يكفى تماما وبالمناسبة اخواتنا فى غزة النهاردة وصل بيهم الجوع أنهم بيلفوا على البيوت يشحتوا لو حد عنده اى شىء زيادة للأكل للصغار اللى فعليا بيموتوا وأجهزة جسمهم بتقفل من الجوع"

واختتمت “والمتوقع أن كل الصغار اللى أقل من خمس سنوات والعجائز هيموتوا من ال dehydration العطش والجوع لأن أجهزة جسمهم لن تتحمل ده.. ده لو مماتوش قبلها بالقصف الجوى.. قلت احط المعلومة التافهة دى مع الأستاذ التريند يمكن تلفت نظر اى حد”