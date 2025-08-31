غادة رجب وشقيقتها نيفين يلتقيان في أغنية جديدة بعنوان "السهرة الحلوة"

تستعد الشقيقتان غادة ونيفين رجب لطرح ديو غنائي بعنوان “السهرة الحلوة”، من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

وفى شهر يوليو الماضي، طرحت المطربة نيڤين رجب أحدث أعمالها الغنائية، وهو كليب "منسية" وهي أغنية دراما، وتعد بمثابة أولى إطلاقاتها الغنائية من جديد، بعد فترة غياب سنتين، وستطرح الفترة المقبلة مجموعة من الأغنيات على طريقة السينجل.

جدير بالذكر، أن أغنية "منسية" تنتمي إلى نوعية أغاني الدراما، ولكن بشكل مختلف عما قدمته من قبل، والأغنية من كلمات الشاعر حسين محرم، والملحن مصطفى العسال، ومن توزيع أدهم دهيمة وإلهامي دهيمة، وإخراج أحمد جريزمان، وتنظيم وتوزيع SAY PR.

أحدث أعمال غادة رجب

وكانت آخر أعمال غادة رجب اغنية هو ليه التى طرحتها فى فبراير ٢٠٢٤.

