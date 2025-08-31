"حكاية هند" تتصدر "الأعلى مشاهدة" على Watch It وشاهد بعد بدء عرضها أمس

تصدرت حكاية هند، رابع الحكايات من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على منصتي "Watch It" و"شاهد" بعد ساعات قليلة من عرض الحلقة الأولى.

تفاصيل حكاية هند

حكاية هند من بطولة الفنانة ليلى زاهر التي تقدم شخصية "هند"، ويشاركها البطولة حازم إيهاب، هاجر الشرنوبي، مؤمن نور، وحنان سليمان. العمل من تأليف هند عبد الله، إخراج خالد سعيد، وإنتاج كريم أبو ذكري.

حكاية هند الحلقة الأولى

وبدأت الحلقة الأولى من حكاية هند بمشهد من طفولة "هند" (ليلى زاهر) حيث ظهرت طفلة صغيرة بجانب طفلة أكبر منها سنًا تلاعبها وتسرح لها شعرها، قبل أن تظهر الفنانة القديرة حنان سليمان في دور خالتها وهي تبكي متأثرة وتصارح زوجها بأنها حزينة لأن والد "هند" يريد أن يأخذها بعد أن تركها خمس سنوات كاملة دون سؤال أو رعاية منذ وفاة والدتها.

ثم انتقلت الأحداث إلى الحاضر حيث ظهرت "هند" (ليلى زاهر) وقد كبرت، وهي تجلس مع ابنة خالتها "آية" (هاجر الشرنوبي) التي تعتبرها شقيقتها، بعدما تربت معها في نفس البيت منذ طفولتها.

وفي الوقت نفسه، تحاول "هند" الاتصال بزوجها يوسف (حازم إيهاب) استعدادًا للسفر معه إلى دبي، لكنها تجد هاتفه مغلق طوال الوقت، ما يثير قلقها وتوترها.

وتتواصل الأحداث بلقاء بين "هند" و"آية" تتبادلان فيه الحديث عن الحياة الزوجية، حيث تنصحها "هند" بأن تهتم بزوجها وتعتني به كما تفعل هي مع "يوسف"، لكن "آية" تسخر من حديثها.

تدخل الخالة (حنان سليمان) التي ربت "هند" وتناديها "ماما"، لتسألها عن موعد سفرها وزوجها يوسف، فتكشف لها أن الطائرة ستقلع الساعة الواحدة صباحًا بينما هاتف زوجها لا يزال مغلقًا.

وهنا يبدأ القلق يزداد، خاصة بعد وصول ابن خالتها حسام، وعمر زوج "آية"، وكذلك يسرا شقيقة يوسف وزوجها حسن لتوديعها قبل السفر.

تتصل "هند" بالسكرتيرة الخاصة بزوجها لتسأل عنه، فتفاجأ بأنها لا تعرف مكانه وأنه أغلق العيادة منذ أمس استعدادًا للسفر، مما يزيد من ارتباكها.

وتتصاعد الأحداث مع اقتراب موعد الطائرة واستمرار غياب "يوسف"، حيث يقرر حسام الاستعانة بصديق ضابط للبحث عنه دون جدوى، بينما تنزل يسرا إلى شقة قديمة لهما في شبرا وتذهب "هند" للمستشفى حيث يعمل، لكنها تفاجأ بممرضة تخبرها أنه تم فصله من المستشفى بعد شكاوى بالتحرش، فتنهار ولا تصدق الأمر.

الصدمة تتضاعف عندما تكتشف "هند" أن زوجها ترك لها حقيبتها مع حارس العقار وأن الشقة التي عاشا فيها كانت إيجارًا وليست تمليكًا.

تتأكد من الأمر عبر شركة الطيران فتنهار وتبكي، بينما تكتب له رسائل عبر "واتساب" في حالة هستيرية تطالبه بالرد عليها.

وفي مشاهد "فلاش باك"، تستعيد "هند" ذكرياتها الجميلة مع "يوسف"، وكيف ساعدته حتى أصبح طبيبًا مشهورًا وصاحب عيادة كبيرة، لتزداد مأساتها عندما تصطدم بالواقع.

تتوالى الصدمات على "هند"، حيث ترفض شقيقة يوسف الرد على اتصالاتها، وفي الوقت ذاته، تفاجأ في صباح اليوم التالي بمحضر من المحكمة يحمل ورقة طلاقها، ليكشف حسام أنها مطلقة منذ عشرة أيام وأن يوسف يعيش في الحرام.

تصاب "هند" بصدمة كبيرة وتنهار لتسقط مغشيًا عليها في مشهد مؤثر.

