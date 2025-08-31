الأحد 31 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

عمرو سعد يخوض السباق الرمضاني 2026 بمسلسل من إخراج أحمد خالد موسى

عمرو سعد
عمرو سعد

يستعد الفنان عمرو سعد لخوض السباق الدرامي الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل جديد يتكون من 30 حلقة، يتولى كتابته السيناريست ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

ومن المفترض أن يتم الإعلان عن اسم العمل والأبطال المشاركين به، خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن المسلسل مازال في مرحلة التحضيرات الأولية.

 

عمرو سعد

على جانب آخر، أعلن عمرو سعد، عن انتهاء تصوير جميع مشاهد فيلمه الجديد والذي يحمل اسم "الغربان".

وقال سعد: الحمد لله الانتهاء من التصوير ودخول مراحل المونتاج والتجهيز للعرض العالمي قريبا إن شاء الله #the_crows الغربان.

وتستعد دور العرض السينمائى المصري لاستقبال أحدث الإنتاجات السينمائية، المقرر أن يتم طرحها خلال الأشهر القادمة من العام الحالي.

ويأتي العمل من بطولة النجم عمرو سعد وبتوقيع المخرج ياسين حسن.

ويسعى المخرج ياسين حسن على قدم وساق من انتهاء عمليات المونتاج لفيلم “ الغربان”، الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد ومي عمر، بعد فترة طويلة من التصوير وعمليات المونتاج والميكساج.

أحداث فيلم الغربان

تدور أحداث فيلم الغربان في إطار من الحركة والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية عشية معركة (العلمين) حيث يدور صراع قوي بين أكثر من جهة.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب عمرو سعد ومي عمر، محمد علاء وأسماء أبو اليزيد وماجد المصري وعبد العزيز مخيون ومريهان حسين وأحمد وفيق وصفاء الطوخي وآخرون، وهو من تأليف وإخراج ياسين حسن.

أعمال عمرو سعد عمرو سعد الكاتب ناصر عبد الرحمن

